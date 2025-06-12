第11屆公司治理評鑑頒獎典禮 圓滿成功

臺灣證券交易所偕同證券櫃檯買賣中心12日舉行第11屆公司治理評鑑頒獎典禮，表揚第11屆評鑑結果排名前5%的上市櫃公司、「市值50億元以上至100億元」類別排名前5%的上市櫃公司、「市值未達50億元」類別排名前1%的上市櫃公司，以及這屆進步最多級距的上市櫃公司。典禮邀請金融監督管理委員會主任委員彭金隆蒞臨致詞及擔任頒獎人，並邀集主管機關及證券周邊單位首長共襄盛舉。

臺灣證券交易所董事長林修銘致詞表示，今年評鑑共有1,749家上市櫃公司受評，其中有49家上市公司及39家上櫃公司名列前5%，更有15家公司（7家上市、8家上櫃）連續十一屆取得前5%佳績，對於追求卓越的堅持，為資本市場樹立了良好的典範。

林修銘亦指出，公司治理評鑑自2014年開辦以來，不斷引導上市櫃公司自發性強化公司治理體質，並主動提升永續發展的企業文化。近年來，為推動評鑑順利轉型，證交所持續參酌國內外政策與方向，並透過指標調整，逐步平衡環境、社會與治理三面向的比重，最新一屆(第12屆)評鑑一方面增加環境面及社會面指標，如訂定2030年減碳目標、揭露溫室氣體範疇三資訊、導入內部碳定價及員工職涯培訓等；同時也整併或刪除部分治理面指標，並且參考國際及永續發展趨勢，鼓勵制定「提升企業價值計畫」及設置永續發展委員會，預計將於2026年正式轉型為ESG評鑑。

彭金隆致詞表示，自2013年推動第一版「公司治理藍圖」以來，在各方推動下，逐步建立台灣企業治理文化的基礎，健全的公司治理制度也已成為吸引國際資金、提升企業競爭力的核心關鍵。今年評鑑結果顯示企業於董事會職能、資訊揭露與永續發展等面向皆有明顯進步，也展現創新治理作法的積極態度。

彭金隆指出，透過公司治理評鑑制度落實，已展現三大成效：

一、強化企業內部管理與風險控管能力：透過評鑑指標引導企業自我檢視，不僅有助於強化董事會職能，更推動企業將風險管理擴及至「減碳」、「人權」、「智慧財產」、「資安」與「供應鏈」等面向，提升組織韌性，促進穩健經營與永續發展。

二、提升投資市場信任度與透明度：評鑑結果已成為各大投資機構如勞動基金、壽險業與資產管理機構的重要投資依據。「臺灣公司治理100指數」與「櫃買公司治理指數」自設立以來至2025年4月底，在近期市場震盪下，其表現仍優於同期間大盤，顯示市場對公司治理績優企業的長期肯定與青睞。

三、回應投資人期待，重視股東價值：為接軌國際重視企業落實股東價值導向之趨勢，2025年新增「提升企業價值計畫」指標，鼓勵企業提升資本效率、資訊揭露透明度，並強化與利害關係人溝通，期望藉由評鑑與政策連動，引導企業內化股東價值思維，積極對外傳達長期經營策略，凝聚市場信任。

臺灣證券交易所希望藉由這次頒獎典禮，肯定表現優異之公司對於提升公司治理所投入的努力，以促進企業間良性競爭與互相學習，進而強化我國資本市場的永續發展及韌性，協助企業實現永續發展目標，以建構資本市場永續價值文化。