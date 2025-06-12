AI代理時代來臨 法人建議投資科技股搭AI發展順風車

在川普宣布暫緩對等關稅之後，已與英國達成貿易協議，與中國大陸的貿易協議框架也取得進展，帶動科技股自4月起的關稅戰低點大幅反彈，那斯達克指數漲近30%，費城半導體指數更大漲超過40%。法人表示，在AI技術持續推進，AI帶起的新一波科技浪潮只是剛開始，建議定期定額投資科技股，有望搭上長期尖端技術發展順風車。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人馬修‧席歐帕（Matthew Cioppa）表示，從2022年AI推出至今僅約兩年半，但此前AI核心技術已經發展多年，若以此作為AI商業化的起點，兩年半來消費者市場對AI的需求和採用率已經非常高。目前正處於AI指數級增長階段的風口浪尖，真正引領這一時代的是2025年才剛開始興起的「AI代理」，即「數位勞動力」，將能推理複雜問題、上網預訂、進入系統提取資料，未來有望在各行各業看到AI代理，還將看到AI代理重大突破，數兆美元的生產力承諾將開始逐漸成真。

回顧歷史，人類在過去25年科技領域經歷了四次變革，包含1990年代末期的網際網路、2007年iPhone開啟的行動時代、2010年起的雲端運算以及當前仍處於早期階段的AI，這些技術都有效改變人類與電腦的互動方式，並創造巨大市場機會。馬修‧席歐帕認為，「波動性只是科技領域的一部分」，科技領域存在大量創造性破壞，每當一項新的創新技術出現時，市場上都會出現一波關於其採用速度的爭論，但在爭論後市場最具競爭力者將抓穩機會從競爭對手上奪下市場，進而變得更加強大。

富蘭克林證券投顧表示，在關注AI發展的同時也需留意川普政策動向，目前關稅戰已降溫，惟不確定性仍存，川普並積極推進「大而美法案」，包含延長減稅、擴大投資抵減、資本支出費用化等，高盛認為這項法案有利科技股。就企業獲利看，Factset數據，2025年S&P 500指數中科技股企業獲利將成長17.9%，是11大類股中最強勁者，具基本面支撐。根據統計，任意期間定期定額投資那斯達克綜合指數三年平均報酬約達20.47%，上漲機率超過八成，投資人可藉由美國穩定月收益平衡型基金為核心，並搭配定期定額投資科技基金來打造攻守兼備投資組合。