快訊

印度航空波音787墜毀！黑煙直衝天際畫面曝光 機上242人生死未卜

AI代理時代來臨 法人建議投資科技股搭AI發展順風車

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

在川普宣布暫緩對等關稅之後，已與英國達成貿易協議，與中國大陸的貿易協議框架也取得進展，帶動科技股自4月起的關稅戰低點大幅反彈，那斯達克指數漲近30%，費城半導體指數更大漲超過40%。法人表示，在AI技術持續推進，AI帶起的新一波科技浪潮只是剛開始，建議定期定額投資科技股，有望搭上長期尖端技術發展順風車。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人馬修‧席歐帕（Matthew Cioppa）表示，從2022年AI推出至今僅約兩年半，但此前AI核心技術已經發展多年，若以此作為AI商業化的起點，兩年半來消費者市場對AI的需求和採用率已經非常高。目前正處於AI指數級增長階段的風口浪尖，真正引領這一時代的是2025年才剛開始興起的「AI代理」，即「數位勞動力」，將能推理複雜問題、上網預訂、進入系統提取資料，未來有望在各行各業看到AI代理，還將看到AI代理重大突破，數兆美元的生產力承諾將開始逐漸成真。

回顧歷史，人類在過去25年科技領域經歷了四次變革，包含1990年代末期的網際網路、2007年iPhone開啟的行動時代、2010年起的雲端運算以及當前仍處於早期階段的AI，這些技術都有效改變人類與電腦的互動方式，並創造巨大市場機會。馬修‧席歐帕認為，「波動性只是科技領域的一部分」，科技領域存在大量創造性破壞，每當一項新的創新技術出現時，市場上都會出現一波關於其採用速度的爭論，但在爭論後市場最具競爭力者將抓穩機會從競爭對手上奪下市場，進而變得更加強大。

富蘭克林證券投顧表示，在關注AI發展的同時也需留意川普政策動向，目前關稅戰已降溫，惟不確定性仍存，川普並積極推進「大而美法案」，包含延長減稅、擴大投資抵減、資本支出費用化等，高盛認為這項法案有利科技股。就企業獲利看，Factset數據，2025年S&P 500指數中科技股企業獲利將成長17.9%，是11大類股中最強勁者，具基本面支撐。根據統計，任意期間定期定額投資那斯達克綜合指數三年平均報酬約達20.47%，上漲機率超過八成，投資人可藉由美國穩定月收益平衡型基金為核心，並搭配定期定額投資科技基金來打造攻守兼備投資組合。

科技股 AI

延伸閱讀

馬斯克、川普翻臉修好？馬：後悔貼文 川：我不怪他

抗議ICE活動遍地開花 川普擬掃蕩5民主黨執政城市無證客

和事佬是他們？范斯、威爾斯致電馬斯克 私下勸和 修補關係

整頓高層人事後… 川普伉儷親臨甘迺迪中心觀戲

相關新聞

90天關稅倒數 科技股將引領美股復甦

美國總統川普點燃關稅戰以後，企業獲利預估下修，但4月9日宣布暫緩關稅90天，市場逐漸回暖。隨著暫緩關稅的期限將至，目前僅...

台灣IPO逆勢吸金 半導體半年募資破91億元

儘管全球IPO市場因經濟成長放緩、通膨與對等關稅等因素陷入低迷，台灣今年上半年IPO卻表現亮眼，安永12日發布《2025...

台股回落182點 三大法人轉賣超22億元、投信獨站賣方

台積電（2330）12日除息首日意外貼息，聯發科（2454）也跟跌2.28%、失守1300元關卡，加上臨收賣單加重調節台...

台股下挫182點收22,287點 台積電跌15元收1,045元

台積電（2330）12日除息交易，出乎預期未見秒填息，拖累台股開低震盪，早盤以22,362.67點開出，終場收22,28...

證交所攜手創投公會 推動創投業申請上市

響應政府推動我國成為「亞洲資產管理中心」政策，並推展「擴大投資創投與新創」策略，臺灣證券交易所6日攜手創投公會舉辦「創投...

OpenAI大降價點火資服股！華經亮燈漲停、驊宏資勁揚

台股12日受台積電（2330）陷入貼息影響電壓驟降，不過生成式AI利多點火資服族群逆勢強攻。OpenAI宣布旗下旗艦推理...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。