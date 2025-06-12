90天關稅倒數 科技股將引領美股復甦

美國總統川普點燃關稅戰以後，企業獲利預估下修，但4月9日宣布暫緩關稅90天，市場逐漸回暖。隨著暫緩關稅的期限將至，目前僅有英國達成關稅協議，其餘國家都尚未與美國取得共識。統一全球新科技基金經理人郭智偉表示，企業獲利成長下修已暫停，科技類股更是下修幅度最小的產業。同時，受惠於半導體、軟體及通訊服務等獲利表現良好，下半年科技類股評價面仍有上漲空間，科技類股仍為2025年獲利成長的主要驅動力。

雖然關稅政策對經濟及企業獲利造成壓力，但主要的下修皆已在4月反應，標普500指數的估值已修復至合理水平。根據美銀美林資料，2025年標普500指數預估獲利成長率有機會實現高個位數成長。整體而言，美股獲利仍由科技類股驅動；其中半導體獲利成長率預估有望上看36%，其他相關產業預估獲利成長率則介於13%~18%，這些板塊均具備實現雙位數成長的潛力。

受中美貿易局勢影響，AI供應鏈正積極轉向中東市場。沙烏地阿拉伯及阿聯酋正大力投入數百億美元推動國家級AI戰略，吸引以輝達（NVIDIA）、微軟（Microsoft）、Google（Alphabet）為首的美國科技巨頭，並為伺服器、網通、軟體服務等相關產業鏈帶來龐大商機。另一方面，Meta（臉書）宣布與星座能源（Constellation Energy）簽訂20年核電長約，旨在滿足其AI資料中心日益龐大的電力需求，並進一步強化其AI基礎設施布局。Meta此舉也意味著大型科技公司願意做出長期承諾，支持AI基礎設施的成長