台灣IPO逆勢吸金 半導體半年募資破91億元

儘管全球IPO市場因經濟成長放緩、通膨與對等關稅等因素陷入低迷，台灣今年上半年IPO卻表現亮眼，安永12日發布《2025年上半年首次公開募股報告》指，台灣資本市場有29家公司完成上市櫃，籌資總額達217.82億元，年增18.3%，其中半導體產業獨占鰲頭，籌資達91.73億元，顯示AI熱潮與供應鏈重組持續推升市場信心。

根據安永最新報告，截至6月12日，台灣上櫃市場有17家公司掛牌，籌資123.33億元，年增近一倍（99.34%）。其中半導體業者「新應材」與「印能科技」合計籌得88億元，占整體上櫃籌資七成以上，顯示資本市場對AI與晶片產業有高度信心。

相較之下，上市市場表現略顯保守，今年僅有12家公司掛牌，籌資金額94.49億元，年減22.6%。但個別企業仍展現強勁吸金力，如運動休閒品牌中傑-KY與綠能產業的兆聯實業分別募得28.87億元與21.69億元，合計占上市市場籌資金額超過五成。

安永表示，下半年在AI應用熱潮與台灣基本面穩健的支撐下，資本市場有望持續加溫。主計總處預估全年GDP有望「保3」，加上新股承銷價格彈性與政策利多，預期AI、生技與永續產業將持續吸引資金，支撐下半年IPO市場動能。

全球方面，中國大陸A股與香港IPO市場同樣出現回升跡象。A股上半年新增50家IPO，籌資371億人民幣，年增14%；香港則有約40家企業掛牌，籌資額暴增至1,087億港幣，年增高達711%，並呈現大型IPO主導的明顯趨勢。

展望下半年，安永分析，台灣及亞洲資本市場仍須面對地緣政治、政策調整等挑戰，但在AI、半導體與新能源等產業強勁支撐下，整體IPO動能仍被看好。