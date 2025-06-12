群益期經主策略穩中求勝 客戶績效領先大盤、再創新高

2025年全球政經局勢震盪不斷，特別是美國總統川普於4月初宣布對等關稅後，全球股市大幅震盪；根據統計，台股今年截至4月9日的最大跌幅達26.5%。在此艱困市況中，群益期貨旗下資產管理業務表現亮眼，相關主策略在同期間，累計績效已穩健正報酬，展現優異風險控管與資產配置能力。

2025年截至4月9日止，群益期經主策略「平衡式避險策略」的保守型至標準型產品，累計報酬介於1.4%至2.8%，不僅成功抵禦市場劇烈波動，更逆勢獲取正報酬。與多數以台股指數為基準的基金產品相比，該策略仍能維持正報酬，顯示群益期經風險調節機制具備實效。

而在4月中旬後台股出現技術性反彈之際，許多市場投資人反因先前的大幅虧損而驚魂未定造成非理性殺出持股而錯失反彈機會。反觀群益期經主策略仍維持穩步成長，截至5月15日，累計全年報酬率已擴大至4.8%至10.2%，再度創下年度及歷史新高，遠優於同期加權指數仍處於-5.3%的負報酬水準。

群益期貨總經理毛振華表示，群益期貨的資產管理部門長期專注於期貨避險等積極功能的發展，以發展出用更低的風險賺取更高的絕對報酬為目標，甚至可以傳家的高端理財商品。群益期經策略的優異表現，驗證長期以來對風險管理與資產增值並重的堅持，對客戶可實踐長期穩健增值的理財目標具有極高的價值。這價值也展現在群益期經事業的管理規模已有九成以上市場占有率。

展望未來，群益期經將持續強化管理期貨的槓桿應用與避險操作，提供投資人多空雙向、絕對報酬的資產管理方案，協助投資人於不確定的市況中追求穩定成長。