台股回落182點 三大法人轉賣超22億元、投信獨站賣方

台股由台積電領軍上攻，不但已跨過川普缺口，更逼近22500點來到近期高點，後市仍可期待嗎？本集的節目邀請到第一金投顧董事長黃詣庭來節目中為聽眾們剖析接下來的投資策略，以及要留心的重要訊號。

2025-06-12 12:10