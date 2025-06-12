台股回落182點 三大法人轉賣超22億元、投信獨站賣方
台積電（2330）12日除息首日意外貼息，聯發科（2454）也跟跌2.28%、失守1300元關卡，加上臨收賣單加重調節台積電、長榮（2603）、萬海（2615）、國巨（2327）、光聖（6442）、銘旺科（2429）等，使得集中市場終場下跌182.28點，回落0.81%，收22,287.82點，總成交值降至3,386.2億元，三大法人轉賣超22.23億元，投信獨賣28.79億元。
統計三大法人12日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）續買超2.67億元，投信轉賣超28.79億元；自營商續買超（合計）3.9億元，其中自營商（自行買賣）買超16.64億元、自營商（避險）賣超12.75億元。
統計台股集中市場12日共6檔個股收漲停，華經（2468）、億泰（1616）成交量並超過2萬張；5檔成交量逾10萬張，ETF相關即占3檔；4檔成交值超過百億元。
統計台股12日有21檔個股收漲停，集中市場僅占6檔，依序為：鋐寶科技（6674）漲10%、收28.05元，成交量1,604張；華經漲10%、收68.2元，成交量26,733張；易華電（6552）漲10%、收28.05元，成交量378張；億泰漲9.95%、收35.35元，成交量36,230張；來億-KY（6890）漲9.85%、收301元，成交量3,505張；尼得科超眾（6230）漲9.73%、收141元，成交量522張。
觀察今日成交量超過10萬張個股僅5檔，除人氣王神達（3706）及第三名國泰金（2882）以外，其餘皆為ETF相關。依成交量排序為：神達成交量189,461張，股價漲8.7%、收67.5元；群益台灣精選高息（00919）成交量174,781張，股價漲0%、收22.52元；國泰金成交量146,959張，股價漲0.15%、收68.5元；期街口布蘭特正2（00715L）成交量103,746張，股價漲6.48%、收11.33元；期元大S&P原油反1（00673R）成交量100,789張，股價漲-3.81%、收6.81元。
統計集中市場成交值前10名中，金融僅國泰金1檔入榜，共4檔超過百億元，股價表現上，除台積電、聯發科、長榮收黑以外，其餘皆漲。依成交值排序為：台積電成交值261.51億元，股價跌1.42%、收1,045元；奇鋐（3017）成交值141.74億元，股價漲4.83%、收759元；聯發科成交值135.03億元，股價跌2.28%、收1,285元；神達成交值126.08億元，股價漲8.7%、收67.5元；國泰金成交值99.83億元，股價漲0.15%、收68.5元；亞光（3019）成交值58.84億元，股價漲6.38%、收150元；聯鈞（3450）成交值53.15億元，股價漲5.14%、收204.5元；長榮成交值52.37億元，股價跌1.45%、收238元；華城（1519）成交值52.09億元，股價漲5.89%、收512元；鴻海（2317）成交值51.38億元，股價漲0.96%、收157.5元。
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