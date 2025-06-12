快訊

延押2個月！柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗提抗告 法院駁回確定

館長自曝汪小菲透過李進良牽線 2人今晚將在「麻六記」用餐

賴總統邀在野領袖18日共商國是 國民黨、民眾黨證實接獲來電

台股回落182點 三大法人轉賣超22億元、投信獨站賣方

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照
台股示意圖。圖／聯合報系資料照

台積電（2330）12日除息首日意外貼息，聯發科（2454）也跟跌2.28%、失守1300元關卡，加上臨收賣單加重調節台積電、長榮（2603）、萬海（2615）、國巨（2327）、光聖（6442）、銘旺科（2429）等，使得集中市場終場下跌182.28點，回落0.81%，收22,287.82點，總成交值降至3,386.2億元，三大法人轉賣超22.23億元，投信獨賣28.79億元。

統計三大法人12日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）續買超2.67億元，投信轉賣超28.79億元；自營商續買超（合計）3.9億元，其中自營商（自行買賣）買超16.64億元、自營商（避險）賣超12.75億元。

統計台股集中市場12日共6檔個股收漲停，華經（2468）、億泰（1616）成交量並超過2萬張；5檔成交量逾10萬張，ETF相關即占3檔；4檔成交值超過百億元。

統計台股12日有21檔個股收漲停，集中市場僅占6檔，依序為：鋐寶科技（6674）漲10%、收28.05元，成交量1,604張；華經漲10%、收68.2元，成交量26,733張；易華電（6552）漲10%、收28.05元，成交量378張；億泰漲9.95%、收35.35元，成交量36,230張；來億-KY（6890）漲9.85%、收301元，成交量3,505張；尼得科超眾（6230）漲9.73%、收141元，成交量522張。

觀察今日成交量超過10萬張個股僅5檔，除人氣王神達（3706）及第三名國泰金（2882）以外，其餘皆為ETF相關。依成交量排序為：神達成交量189,461張，股價漲8.7%、收67.5元；群益台灣精選高息（00919）成交量174,781張，股價漲0%、收22.52元；國泰金成交量146,959張，股價漲0.15%、收68.5元；期街口布蘭特正2（00715L）成交量103,746張，股價漲6.48%、收11.33元；期元大S&P原油反1（00673R）成交量100,789張，股價漲-3.81%、收6.81元。

統計集中市場成交值前10名中，金融僅國泰金1檔入榜，共4檔超過百億元，股價表現上，除台積電、聯發科、長榮收黑以外，其餘皆漲。依成交值排序為：台積電成交值261.51億元，股價跌1.42%、收1,045元；奇鋐（3017）成交值141.74億元，股價漲4.83%、收759元；聯發科成交值135.03億元，股價跌2.28%、收1,285元；神達成交值126.08億元，股價漲8.7%、收67.5元；國泰金成交值99.83億元，股價漲0.15%、收68.5元；亞光（3019）成交值58.84億元，股價漲6.38%、收150元；聯鈞（3450）成交值53.15億元，股價漲5.14%、收204.5元；長榮成交值52.37億元，股價跌1.45%、收238元；華城（1519）成交值52.09億元，股價漲5.89%、收512元；鴻海（2317）成交值51.38億元，股價漲0.96%、收157.5元。

國泰金 台積電

延伸閱讀

00961首配7月有機會「配很高」？專家點出：長榮、陽明高息入列成關鍵

台積電除息行情失靈 台股盤中跌200點失守22300點

不見秒填息大戲！台積電開低5元、報1055元

台股早盤挫逾200點 台積電除息開低5元

相關新聞

台股回落182點 三大法人轉賣超22億元、投信獨站賣方

台積電（2330）12日除息首日意外貼息，聯發科（2454）也跟跌2.28%、失守1300元關卡，加上臨收賣單加重調節台...

台股下挫182點收22,287點 台積電跌15元收1,045元

台積電（2330）12日除息交易，出乎預期未見秒填息，拖累台股開低震盪，早盤以22,362.67點開出，終場收22,28...

證交所攜手創投公會 推動創投業申請上市

響應政府推動我國成為「亞洲資產管理中心」政策，並推展「擴大投資創投與新創」策略，臺灣證券交易所6日攜手創投公會舉辦「創投...

OpenAI大降價點火資服股！華經亮燈漲停、驊宏資勁揚

台股12日受台積電（2330）陷入貼息影響電壓驟降，不過生成式AI利多點火資服族群逆勢強攻。OpenAI宣布旗下旗艦推理...

魏哲家說綠能「有多少買多少」 這族群終於亮了

台積電（2330）董事長魏哲家在股東會時表明對綠能採購的態度，強調「綠電會買到能買的全部，有多少買多少」，一句話加持下，...

白話財經EP163｜台積電領軍台股跨過川普缺口 後市仍可期待？

台股由台積電領軍上攻，不但已跨過川普缺口，更逼近22500點來到近期高點，後市仍可期待嗎？本集的節目邀請到第一金投顧董事長黃詣庭來節目中為聽眾們剖析接下來的投資策略，以及要留心的重要訊號。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。