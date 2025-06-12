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台灣指數公司與彭博合作 推出國內第1檔多資產平衡指數

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台灣指數公司與彭博合作，推出國內第1檔多資產平衡指數。圖／證交所提供
台灣指數公司與彭博合作，推出國內第1檔多資產平衡指數。圖／證交所提供

證交所子公司台灣指數公司（TIP）與彭博指數公司（BISL）合作編製國內第1檔多資產平衡指數「台美動能多資產平衡指數」，由TIP的特選台灣動能趨勢指數與BISL提供的彭博20年期以上美國公債指數，合組編製而成。

證交所董事長林修銘致詞時表示，「台美動能多資產平衡指數」開發過程中，參考國際作法再予以優化，透過股票與債券的資產特質，區分積極、穩健、保守、特殊等多種情境，並依代表各種情境的指標，設定股債配置比例，可兼具分散風險與追求穩健收益的多資產投資策略。

林修銘指出，政府要推動台灣成為亞洲資產管理中心（AAMC），證交所因此積極推動ETF新商品，包括被動式多資產平衡ETF，讓投資人可以簡易便利的方式，進行個人理財。

兆豐金控總經理張傳章也出席發表會，表達對這國內第1檔多資產平衡指數的支持，張傳章說，這檔指數最大的特色是以台灣股票配置美國長天期債券，兼具長期增值效益，且能適度分散風險，過去兆豐投信與TIP長期合作，希望可以為資本市場提供更多元的商品。

張傳章豐指出，近1、2年台灣資本市場最大的亮點之一，就是ETF的快速成長，2024年底已是亞洲第三，已發行272檔ETF，規模6.4兆元，台灣投資人已把ETF納為個人重要的理財及退休規劃的重要金融工具。

美國公債 兆豐金控 ETF

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