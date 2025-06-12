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台股下挫182點收22,287點 台積電跌15元收1,045元

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台積電（2330）12日除息交易，出乎預期未見秒填息，拖累台股開低震盪，早盤以22,362.67點開出，終場收22,287.82點，下跌182.28點。聯合報系資料照片
台積電（2330）12日除息交易，出乎預期未見秒填息，拖累台股開低震盪，早盤以22,362.67點開出，終場收22,287.82點，下跌182.28點。聯合報系資料照片

台積電（2330）12日除息交易，出乎預期未見秒填息，拖累台股開低震盪，早盤以22,362.67點開出，終場收22,287.82點，下跌182.28點，跌幅0.81%，成交量3,386.2億元。櫃買則收234.77點，上漲0.76點，台積電（2330）收1,045元，下跌15元。

盤面上以類股來看，以橡膠、半導體、玻陶、航運、居家生活、數位雲端、水泥較為弱勢，另外則以油電燃氣、資訊服務、電腦周邊、其他電子、運動休閒、電器電纜、貿易百貨等較為強勢。

觀察台股成交額排行榜，量大弱勢的有，聯發科（2454）、華星光（4979）、長榮（2603）、台光電（2383）、富邦金（2881）、信驊（5274）、良維（6290）、世芯-KY（3661）、台燿（6274）、陽明海運（2609）、智邦（2345）、牧德（3563）、旺矽（6223）、高技（5439）、長榮航（2618）、富喬（1815）、富世達（6805）等。

而量大強勢的則有，奇鋐（3017）、神達（3706）、國泰金（2882）、亞光（3019）、聯鈞（3450）、華城（1519）、鴻海（2317）、緯穎（6669）、聯亞（3081）、雙鴻（3324）、緯創（3231）、南亞科（2408）、廣達（2382）、環宇-KY（4991）、高力（8996）、波若威（3163）、貿聯-KY（3665）、弘塑（3131）、有成精密（4949）等。

統一投顧表示，美國5月通膨數據低於預期，緩解市場對關稅推升物價的疑慮；美中貿易第二輪談判結束，川普指出達成共識。Switch 2銷售火爆、黃仁勳在巴黎GTC帶動AI題材、貝森特表示部分國家暫緩加徵關稅，期限可能延長、台股指數技術線型強勢，各種多利因素有望帶動台股朝2萬3關卡邁進。

惟台積電今日除息，中東緊張情勢加劇油價大漲，可能對台股帶來些許的震盪，操作建議以流動性佳的中大型權值股為主，技術面轉強及有題材的個股為輔，推薦族群聚焦：AI概念股、機器人、科技材料升級或替代概念、重電及能源及軍工等。

除息 關稅 台股指數 台股 台積電

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