OpenAI大降價點火資服股！華經亮燈漲停、驊宏資勁揚

台股12日受台積電（2330）陷入貼息影響電壓驟降，不過生成式AI利多點火資服族群逆勢強攻。OpenAI宣布旗下旗艦推理模型「o3」大降價達八成，並推出至今最強大的AI模型「o3-pro」，CEO奧特曼更高喊：「AI正進入指數級發展，智能便宜到無需計量的時代即將到來！」

消息激勵AI應用與系統整合業者股價表現火熱，華經（2468）早盤強勢攻上漲停，訊達（6140）、驊宏資（6148）、邁達特（6112）、凱衛（5201）等同步走強，成為市場焦點之一。

業界看好，OpenAI 降價將加速AI應用「遍地開花」，尤其有助中小企業加速數位轉型，為資服業者帶來全新成長動能。包括客製化GPT應用、智能客服、知識管理、流程自動化等導入門檻明顯降低，資服業者紛紛迎來新一波成長契機。

華經盤中股價攻上漲停68.2元，跳過月線、季線。此外，近5日外資已連續回補超過1,774張，技術面與籌碼面同步轉強。

基本面表現上，華經5月營收達2.51億元，年增26.86%，月增19.3%；前5月營收累計12.44億元，年增達36.87%。公司主力業務涵蓋企業公有雲、私有雲架構、雲平台與儲存備援建置，為AI導入提供堅實基礎。

華經指出，高科技製造業的數位轉型預算大幅成長，醫療產業亦積極導入邊緣運算、資安與雲端解決方案；金融業加速佈局行動應用，服務業則擴大雲端部署。各產業雲端與大數據投入全面升溫，為雲基礎建設帶來長線利多。

訊達股價今日呈現「先蹲後跳」，盤中一度觸及43.6元，強勢站回季線、直逼月線，近期也獲得外資偏多布局。

訊達長期專注企業軟硬體整合、建置與維運，隨著AI、大數據與資安需求迅速升溫，公司看好未來將掀起新一波數位轉型與創新解決方案潮流。訊達也已組建專責市場開發團隊，推出客製化AI應用，搶攻新興市場需求。

驊宏資則聚焦資通訊系統整合、企業應用系統建置，營收來源以系統整合占比最高（45%），另包含保固維護（25%）、應用開發（15%）、其他（14%）。

驊宏資長年深耕金融與工商領域，包括國泰金（2882）、中信金（2891）、日月光（3711）、和泰（2207）集團等均為主要客戶，政府部門也占整體營收23%，未來AI應用導入有望進一步拓展商機。

OpenAI此番降價策略，使得生成式AI將不再是科技巨頭專屬工具。資服族群則在技術整合、產業應用落地與雲平台部署等多方優勢下，可望成為受益者之一。