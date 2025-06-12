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魏哲家說綠能「有多少買多少」 這族群終於亮了

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電（2330）董事長魏哲家在股東會時表明對綠能採購的態度，強調「綠電會買到能買的全部，有多少買多少」，一句話加持下，電力供應股也開始動了。圖／聯合報系資料庫
台積電（2330）董事長魏哲家在股東會時表明對綠能採購的態度，強調「綠電會買到能買的全部，有多少買多少」，一句話加持下，電力供應股也開始動了。圖／聯合報系資料庫

台積電（2330）董事長魏哲家股東會時表明對綠能採購的態度，強調「綠電會買到能買的全部，有多少買多少」，一句話加持下，電力供應股也開始動了，包括電機機械及電器電纜兩類股成為12日盤中的亮點，分析師認為，股票代碼「15」、「16」類有機會表現，值得留意。

台積電股東會時，股東關心台積電購買綠電採購進度及成本、碳費等問題，魏哲家表示，全力支持再生能源和綠電，他強調，「一向重視環保，所有綠電可以買得到的我們一定買」，即使成本偏高也願意承擔，「政府收碳費會支持，成本會增加就增加吧，公司很會賺錢，會在環保上盡心力」。

魏哲家加持綠電，台股12日雖開低，台積電除息首日表現偏弱，未如預期出現秒填息，盤中高點僅觸及平盤1,060元價位，低點則下滑至1,045元，陷入貼息，也拖累大盤的表現。

盤面上，相關電力供應股成為亮點，億泰（1616）開高走高，以33元開出後衝上漲停35.35元鎖死，漲停及市價排隊買單超過1.4萬張；電器電纜股的宏泰（1612）、華電（1603）。大亞（1609）也是上漲；另外，重電股則由華城（1519）領軍，早盤以487.5元開出，一度衝達517元，衝破500元關卡， 盤中漲幅6.1%；亞力（1514）盤中漲幅逾3%，士電（1503）、東元（1504）也是上漲表現。

億泰受惠台電強韌電網計畫、銅價上漲等，今年以來營運表現不錯，目前在手訂單超過20億元，為了因應產能，今年正積極擴充產線；億泰自結5月營收5.01億元，月增24%，年增41.3%，累計今年前5月營收21.06億元，年增19.1%。

因應產能需求，億泰擴充產線，由於中壢廠電線電纜產能趨近滿載，先前斥資8,000萬元購入2,000多坪農地，去年擴充產線，新產線啟用後預估年產能可增加50%。

證券分析師張陳浩表示，盤面上的亮點除了散熱、PA之外，電力股也是一大亮點，尤其是台積電董事長魏哲家在股東會時有關綠電採購的態度，相關股票代碼「15」、「16」類股有機會表現，億泰、宏泰、華城等都值得留意，另外，搭上智慧城市商機的華電網（6163）也值得關注。

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