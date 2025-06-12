台積電第9度秒填息失利 股價陷貼息壓力

晶圓代工龍頭台積電（2330）12日進行2024年第四季現金股利除息，每股配發現金股利4.5元，吸引市場高度關注。不過受國際利空干擾影響，除息首日開盤即貼息，未能延續過去常見的「當日填息」走勢。

台積電今日以1055元開出，較11日收盤價1065元下跌10元，盤中最低一度下探1045元，陷入貼息狀態。除息當日若股價跌破理論參考價（1060.5元），即為「貼息」，代表投資人帳面上雖領到股利，卻賠了股價。本次也使台積電第19度當日填息以及第9度「秒填息」的目標雙雙遇阻，打破過往填息紀錄。

不僅個股走勢受壓，台股大盤亦遭牽連。受到台積電貼息與美股回檔雙重衝擊，加權指數早盤一度下挫超過200點，失守22,300點整數關卡，顯示台積電對指數影響力依舊巨大。

法人分析，儘管台積電基本面仍強，後續能否順利填息，仍需觀察市場情緒回穩、美股走勢與整體資金動能。如短期外部壓力緩解，不排除有機會重返填息軌道。否則，此次除息恐將成為今年以來罕見未即時填息的一役。