台積電第9度秒填息失利 股價陷貼息壓力
晶圓代工龍頭台積電（2330）12日進行2024年第四季現金股利除息，每股配發現金股利4.5元，吸引市場高度關注。不過受國際利空干擾影響，除息首日開盤即貼息，未能延續過去常見的「當日填息」走勢。
台積電今日以1055元開出，較11日收盤價1065元下跌10元，盤中最低一度下探1045元，陷入貼息狀態。除息當日若股價跌破理論參考價（1060.5元），即為「貼息」，代表投資人帳面上雖領到股利，卻賠了股價。本次也使台積電第19度當日填息以及第9度「秒填息」的目標雙雙遇阻，打破過往填息紀錄。
不僅個股走勢受壓，台股大盤亦遭牽連。受到台積電貼息與美股回檔雙重衝擊，加權指數早盤一度下挫超過200點，失守22,300點整數關卡，顯示台積電對指數影響力依舊巨大。
法人分析，儘管台積電基本面仍強，後續能否順利填息，仍需觀察市場情緒回穩、美股走勢與整體資金動能。如短期外部壓力緩解，不排除有機會重返填息軌道。否則，此次除息恐將成為今年以來罕見未即時填息的一役。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言