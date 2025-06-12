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台積電除息行情失靈 台股盤中跌200點失守22300點
台股日前強勢補漲，今天隨美股下跌走弱，台積電今天股價呈現貼息，一度下挫15元，拖累台股跌逾200點，最低達22253.64點，盤中跌勢收斂，但跌點仍近200點，失守22300點。
加權指數11時25分為22288.31點，下跌181.79點。電子股跌逾1%、金融股跌0.28%，代表中小型股票的櫃買指數上漲0.45%。
台積電今天除息行情失靈，盤中一度跌15元至1045元；鴻海漲2元至158元；聯發科跌35元至1280元。
雖然台積電漲多休息，但近來與半導體晶片一起成為話題的光通訊共同封裝（CPO），表現則持續增溫，矽光子概念股昨天全面走強，今天盤中續漲，聯鈞達202.5元，漲8元，漲幅逾4%；聯亞漲11元至327.5元，漲幅3.47%；波若威漲3元至184.5元，上揚1.65%；上詮漲3.5元至251.5元，漲1.41%。
台塑四寶當中僅南亞盤中小跌，台塑、台化、台塑化小漲。
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