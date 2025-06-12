生醫掀漲停潮！新藥＋財報雙引擎爆發 股王敲門千元關卡

台股12日受台積電（2330）上演貼息秀影響，盤中大盤回落約200點，但生醫族群活力滿滿，包括生華科（6492）、合一（4743）、中天（4128）、醫影（6637）、益得（6461）等皆一度漲停，此外，生技股王康霈*（6919）也觸及千元關卡，整體氣勢如虹。

合一股價連拉兩根漲停，早盤鎖死在69.6元，排隊買單高掛逾萬張。旗下創新傷口醫材 Bonvadis（ON101）乳膏，日前獲美國食品藥物管理局（FDA）核准上市，用於全皮層慢性傷口治療，開啟全球商機。

合一指出，全球先進傷口照護市場年複合成長率達15.7%，但目前針對慢性傷口仍缺乏有效、經濟效益良好的藥品或醫材。Bonvadis 不僅具科學療效實證，且在糖足潰瘍治療領域的國際統合分析中名列前茅，已在多國建立臨床使用基礎。

目前 Bonvadis 已取得台灣、中國、新加坡、馬來西亞藥證，印尼、越南、菲律賓等國也進入上市審查階段。合一表示，正積極與國際大廠洽談授權與合作。

此外，5月績優生醫影、益得也攜手高掛紅燈。醫影5月營收5.25億元創新高，月增783%、年增955%，前5月營收7.1億元、年增114.73%。醫影租賃管理、經銷銷售兩大業務穩健成長，近年更跨入健診市場以及核子醫學領域，並卡位寵物商機，協助獸醫診所建立轉診制度，今年營運可望維持向上表現。

益得5月營收1,343萬元，月增247%、年增679%，前5月營收2,495萬元、年增30.34%。益得旗下複方吸入劑 SYN010 已在台上市銷售，國際市場也多管齊下，港澳、東南亞、中國等各國陸續提出上市申請。