餐飲股掀集團掛牌風！「一集團雙 IPO」啟動雙引擎策略

台灣餐飲產業正迎來一波「集團股」布局新風潮。過去多為單一品牌公司掛牌的餐飲業者，近年開始啟動子公司分拆或關係企業掛牌規劃，走向「一集團雙掛牌」的新架構。去年先是六角（2732）成功分拆王座（2751）國際掛牌，今年則有揚秦（2755）的關係企業超秦啟動上市計畫，另外，包括美食-KY（2723）旗下這一鍋餐飲，王品集團的子公司「萬鮮」，待達成市場規模，也都有IPO的規劃。隨著多家業者積極籌備第二家掛牌，餐飲業不再單打獨鬥，集團股的趨勢逐漸興起。

國內早餐霸主麥味登母公司揚秦關係密切的超秦企業有意IPO，近日準備登錄興櫃。揚秦與超秦雖無相互持股關係，但皆由創辦人卓元裕創立，近年並將二家企業先後交棒給長子卓靖倫。同時超秦也是揚秦的供應商，從麥味登、炸雞大獅到涮金鍋，皆採用超秦肉品，雙方形成緊密的上下游合作體系。此次超秦啟動掛牌進程，亦被視為集團「雙引擎」運作的重要一步。

王座原為六角的子公司，有別於母公司以茶飲品牌「日出茶太」征戰海外各大市場，王座聚焦在餐食，且以代理知名品牌為主，包括銀座杏子日式豬排、段純貞牛肉麵、大阪王將、京都勝牛、橋村炸雞等，近年國際茶飲市場備受挑戰，但國內餐飲市場則蓬勃發展，兩家公司今年以來也先後進行了併購計畫，六角併購翰林茶館，王座買下養心餐飲，顯示透過分拆，一方面能讓各品牌群發揮更大彈性與財務自主性，另一方面也有助於資本市場釐清各事業體的獲利模式與市場價值，追求股東價值最大化。

美食轉投資的這一鍋餐飲在台已有五個品牌、49家分店，包括這一鍋10間、燒肉同話3間、這一小鍋22間、九初 流心脆皮煎餃直營店6間、加盟店6間、행복 韓啵韓式料理2間。這一鍋餐飲去年營收約13億元，今年下半年並計畫再推新品牌。

王品（2727）子公司「萬鮮」跨足零售市場，表現相當亮眼，以王品眾多的知名品牌，將產品從餐廳的餐桌，延伸到家庭和辦公室的餐桌。以餐廳的美味高標準來服務零售市場的消費者，充分發揮品牌溢價的效果，更是董事長陳正輝眼中值得期待的明日之星。未來待營收壯大也不排除走上資本市場，為集團開枝散葉。