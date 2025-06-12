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台股早盤挫逾200點 台積電今除息下跌5元

不見秒填息大戲！台積電開低5元、報1055元

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台積電（2330）2024年第4季現金股利4.5元6月12日除息，昨夜台積電ADR逆勢收漲0.77%，今早股價開低5元、報1055元，未見秒填息大戲。（路透）
台積電（2330）2024年第4季現金股利4.5元6月12日除息，昨夜台積電ADR逆勢收漲0.77%，今早股價開低5元、報1055元，未見秒填息大戲。（路透）

台積電（2330）2024年第4季現金股利4.5元6月12日除息，昨夜台積電ADR逆勢收漲0.77%，今早股價開低5元、報1055元，未見秒填息大戲，並拖累台股開低107.43點，呈現貼息。

台積電2024年第4季每股配息4.5元，普通股配息基準日訂為6月18日，除息交易日為6月12日。股票於6月14日起至6月18日止，停止普通股股票過戶，並於7月10日發放。此外，台積公司在美國紐約證券交易所上市之美國存託憑證之除息交易日及配息基準日皆為6月12日。

另，台積電2025年首季營收8,392.5億元，稅後純益3,615.6億元，每股盈餘13.94元；董事會通過今年第1季每股現金股利5元，普通股配息基準日訂為9月22日，除息交易日為9月16日；9月18日起至9月22日止，停止普通股股票過戶，並於10月9日發放。

籌碼面上，外資自6月4日來已連續買超6個交易日，累計買超達68,747張，期間三大法人合計買超72,267張。

分析師指出，台積電在除息前重返千元俱樂部，若是著眼於台積電未來股價創高的人，建議「買黑不買紅」， 若出現大利空衝擊股價，更不失為低接好時機。

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