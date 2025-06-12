台股早盤挫逾200點 台積電除息開低5元

台股12日開盤指數下跌107.43點，開盤指數為22,362.67點，早盤挫逾200點，來到22,253.64點。台積電（2330）今日除息交易，每股配4.5元現金股利，今日開盤價1,055元，下跌5元。

今日有台積電、力山（1515）、寶齡富錦（1760）、正新（2105）、新至陞（3679）、臻鼎-KY（4958）、晶碩（6491）、中傑-KY（6965）、昶昕（8438）、富邦媒（8454）等10檔發行量加權股價指數成分股票除息交易，其中台積電發行市值將減少約1,166億元，占發行量加權股價指數約36.47點。這10檔指數採樣股票除息後，減少市值占發行量加權股價指數約42.24點。

群益投顧表示，樂觀看待美中談判、台積電除息前續攀高引領電子多頭，金融航運回神助攻，台股順利收復年線。關稅戰氣氛緩和，指數繼續改寫波段新高，技術面延續短多，有利持續震盪偏多表現，但上檔空間唯量是問。短多轉變前逢低承接優質標的，依短期均線偏多操作因應。

操作題材可留意：

1.傳美以晶片換稀土，半導體鏈間接受惠─美中就落實兩國元首通話共識及日內瓦會談共識達成框架，川普表示將允許中國大陸學生赴美就學換取磁鐵及稀土出口，中方尚未做出回應，但傳美方可能放寬部分晶片出口管制，可望緩解美國晶片業中國市場萎縮壓力，間接挹注台灣半導體供應鏈營運動能。

2.入列AI新十大建設，矽光子概念多頭回神─行政院長卓榮泰表示，國發會、國科會正研擬「AI新十大建設」草案，內容涵蓋智慧應用、關鍵技術、基礎建設三大面向，預計6月送入行政院審議，矽光子被列為四大發展項目之一，政策利多加上台積電股價重返千元，激勵矽光子概念股短多增溫。

周三（11日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為42,865.77點，下跌1.1點；S&P500指數下跌0.27%；那斯達克指數下跌0.5%；費半指數下跌0.19%。台積電ADR漲0.77%，報每股214.10美元，換算並折合台幣後為每股1,280.57元，較台北交易股票溢價率為20.24%。

受大型科技股下滑拖累，標普500指數從距歷史高點僅一步之遙的水準回落。蘋果跌近2%；亞馬遜下跌2%；輝達下跌0.8%；特斯拉執行長馬斯克後悔發文砲轟川普，股價盤中一度上漲近3%，收盤漲幅收窄至0.1%。

三大法人周三集中市場合計買超147.2億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超79.2億元，投信買超46.5億元，自營商（自行買賣）買超8.7億元，自營商（避險）買超12.6億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加1417口至3,612口，其中，外資淨空單減少1,401口至35,730口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加502口至5,761口。

選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在23,000點，週賣權最大OI落在21,000點 ; 月買權最大OI落在22,400點，月賣權最大OI落在21,200 點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.34下降至1.19。VIX指數下降0.02至22.52。外資台指期買權淨金額-1.46億元 ; 賣權淨金額0億元。整體選擇權籌碼面中性。