快訊

熱帶低壓直撲台灣恐狂風暴雨 吳德榮：東半部及南部機率最高

美中磋商達成協議、通膨低於預期 史指仍收跌中止連三漲

聽新聞
0:00 / 0:00

蔡明忠：沒有人是台股的諸葛亮

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
富邦集團董事長蔡明忠表示，這兩年國際政經、地緣政治變遷非常巨大，帶來危機，也帶來轉機。圖／富邦金控提供
富邦集團董事長蔡明忠表示，這兩年國際政經、地緣政治變遷非常巨大，帶來危機，也帶來轉機。圖／富邦金控提供

美中關係緊張，國際政經局勢動盪，富邦集團董事長蔡明忠昨日指出，這就如同「兩隻大象在小房間裡角力」，當然會引起很大的動盪；他指出，希望美中情勢緩解，這對台灣也好，因為台灣最怕被波及，而且美國對台灣而言是最大的市場，美國經濟繼續強大發展，也對台灣很重要。

美國總統川普四月端出對等關稅政策，引發全球股市震盪、而後反彈，台股這一波從低點大漲超過五千點，外界好奇台股下半年動能。蔡明忠指出，「沒有人是台股的諸葛亮」，股市是經濟的櫥窗，五月出口年增超過百分之三十八、首度超過一百五十億美元，連續十九、廿個月成長，這代表經濟動能仍佳，因此股市也會有所表徵。

面對美中貿易談判，蔡明忠反問：「現在重點在於，世界經濟發展真的能分成二個陣營嗎？」這值得深思，尤其，美國稀土供應被掐住，美國的供應可能只剩不到幾個月，這是非常嚴重的問題。

蔡明忠分析，稀土不只是用在武器，任何電器化產品都會受到影響，「這種磁性金屬很重要，而大陸已經花了好幾年時間默默布局，現在已不是有沒有礦的問題！」包括採礦、供應鏈等，要建立稀土產業鏈得花很長的時間，稀土供應受影響之後，不只是美國，全世界產業供應都會受到影響。

蔡明忠指出，這兩年國際政經、地緣政治變遷非常巨大，帶來危機，也帶來轉機。危機方面，他認為，能源政策有太多偏重於非理性，變成政治化討論，缺乏社會專業討論共識，此外，過去大家認為減碳議題遙遠，減碳風氣沒有養成，但轉型的迫切性及需求，是台灣面臨的最大危機。

另一方面，也有轉機。蔡明忠說，台灣很堅韌，尤其企業界能在國際政經情勢這麼大的轉變下繼續強大和存活，應給予台灣企業界掌聲，不只高科技，傳統產業也一樣，調適的都很好，大家共同在這個小島上求生存、求新求變。

金管會日前提出的金融整併新政策，明確反對敵意併購。

蔡明忠回應，金管會最重視的是維持市場秩序，公開收購不等同於敵意併購，如果能說服金管會，公開收購能取得對方同意，金管會是不會禁止的。金管會的立場並非針對整併行為本身，而是著眼於是否會破壞金融秩序。

蔡明忠 台股

延伸閱讀

大陸放行稀土出口 廠商獲得外銷歐美許可

金管會反對敵意併購 蔡明忠：維護市場秩序才是核心

美中談判 蔡明忠：世界經濟發展很難分成二個陣營

蔡明忠陽明交大演講 揭露一生處事三原則：自省、同理他人、地球觀

相關新聞

台積電12日除息 有望秒填息…押寶買盤提前卡位

台積電今（12）日將進行除息交易，市場看好將再度秒填息，多頭紛紛進場押寶，激勵指數開高收高，成功站上年線大關，正式收復所...

市場行情再次偏多 小股當家成交量暴增

隨市場行情再次偏多，中小型股在多頭資金的轉進下，表現強勢，除千金族群漲多跌少外，以中小型股為主的櫃買市場昨（11）日漲幅...

三資齊買股 領漲先鋒

台積電（2330）5月營收亮眼，市場樂觀看待美中關稅談判結果，推動台股衝高，市場專家指出，大盤昨（11）日成功重返年線，...

蔡明忠：沒有人是台股的諸葛亮

美中關係緊張，國際政經局勢動盪，富邦集團董事長蔡明忠昨日指出，這就如同「兩隻大象在小房間裡角力」，當然會引起很大的動盪；...

5月證交稅 創28個月最大減幅

財政部昨日公布五月稅收三一三五億元，年減百分之四十八點六，主因所得稅報繳期限延長，稅收將延後入帳。其中受台股震盪影響，五...

就市論勢／半導體、內需消費 可留意

美國與中國大陸貿易協議談判順利，從雙方釋出訊息來看，有望對於放寬稀土及晶片限制達共識，激勵美股四大指數走揚，為台股續攻增添信心，昨（11）日加權指數開高走高，站穩22,300點之上，收復年線，尾盤資金拉抬權值股台積電（2330），推升上漲力道，收盤指數上漲227點收22,470點，上漲1.0%，成交金額約4,119億元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。