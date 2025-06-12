市場行情再次偏多 小股當家成交量暴增

隨市場行情再次偏多，中小型股在多頭資金的轉進下，表現強勢，除千金族群漲多跌少外，以中小型股為主的櫃買市場昨（11）日漲幅1.3%也強於集中市場，近期資金輪動較快，市場多頭本周來似有更偏好中小股的跡象。

櫃買指數昨日早盤突破前高232.09點後緩步向上，終場上漲3.19點，漲幅1.38%，收在234.01點，成交量約1,179億元。

觀察櫃買市場表現，漲停家數14檔多於集中市場的10檔，且櫃買市場成交量已連續三日高於5日均量，也比集中市場的連續二日要多。

昨日櫃買市場中，以電子通路、半導體、網通、電腦周邊等科技股領軍，而若以族群來看，聯亞（3081）、華星光（4979）、創威（6530）、波若威（3163）等光通訊概念股表現亮眼，另外股王信驊（5274）大漲逾6%，也進一步推動櫃買指數上升走勢。

法人指出，目前在市場氛圍好轉之際，三大法人買盤持續進場，帶動櫃買指數再度創下本波反彈新高，加上美中對於貿易架構達成共識，有助於市場偏多氛圍，短線漲勢可望持續。