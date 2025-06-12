台積電12日除息 有望秒填息…押寶買盤提前卡位

台積電（2330）今（12）日將進行除息交易，市場看好將再度秒填息，多頭紛紛進場押寶，激勵指數開高收高，成功站上年線大關，正式收復所有均線，連三漲，並再攀本波反彈來高峰。

台股昨日在國泰金、富邦金等金融權值股大漲，以及三大法人同步進場買超，推升台股終場大漲227點、收22,470點。

由於川普關稅政策90天寬限期，上半年各家半導體大廠提前拉貨，帶動營收表現相當亮眼，激勵昨日盤面上，半導體族群躍居強勢的領漲焦點，包括第三代半導體、晶圓三雄、矽晶圓等全面強勢收漲，其他如高速傳輸、ESG、貨櫃等族群也表現亮眼。

台積電今日進行除息交易，市場看好再次秒填息，因此昨日盤中押寶買盤紛紛進駐，推升股價最高一度衝上1,070元，終場收在1,065元，上漲20元，漲幅達1.9%，貢獻大盤指數約161點。

另外金融股同樣是撐盤要角，國泰金、富邦金勁揚，分別上漲3.6%、2.7%；而貨櫃航部分也出現反彈走勢，其中萬海強彈逾5%，長榮收漲逾2%，分別貢獻大盤3.4與5.1點，進一步推動大盤衝高。

17檔千金股漲多跌少，除川湖、聯發科、印能科技收黑外，餘均上漲，尤以信驊大漲6.39%最強，另外力旺上漲5.1%，世芯-KY、健策也分別有3%以上的漲幅。

籌碼面來看，三大法人連續第二天同買，共計買超台股147.2億元。其中外資買超79.2億元，期貨未平倉淨空單減1,401口至35,730口，股期雙市同步偏多操作。投信買超46.5億元，自營商買超21.4億元。八大公股行庫則賣超40億元。

台新投顧副總黃文清、統一投顧董事長黎方國指出，目前短期技術面、籌碼面有利多方，加上市場樂觀期待美中貿易談判結果，雙方開放稀土及AI晶片、半導體設計軟體等，都進一步推升市場行情持續向上。另外，此次台積電除權息交易預計有望與過去相同，再次出現秒填息，也同樣帶動買盤進一步的進駐。