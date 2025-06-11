5月證交稅 創28個月最大減幅

財政部昨日公布五月稅收三一三五億元，年減百分之四十八點六，主因所得稅報繳期限延長，稅收將延後入帳。其中受台股震盪影響，五月證交稅僅一百八十二億元，年減百分之三十四，為二十八個月來最大減幅，連續三個月負成長。

因所得稅申報期限延長，五月營所稅年減二五一一億元、綜所稅年減二百四十一億元，加上證交稅表現亦顯弱勢，主要稅目皆呈負成長，總稅收實徵淨額占累計分配預算數比率（達成率）僅百分之七十五點六，不如預期，今年稅收是否會短徵仍待觀察。

五月總稅收三一三五億元，年減百分之四十八點六。從主要稅目來看，營所稅與綜所稅都因所得稅結算申報及繳納期間延長至六月三十日影響，五月實徵淨額分別為二百一十七億元、四百二十三億元，年減百分之九十二、百分之三十六點三。

值得注意的是，五月證交稅一百八十二億元，年減百分之三十四，已連三黑，財政部統計處副處長劉訓蓉分析，五月因關稅政策發展前景不明，投資人觀望氣氛仍舊濃厚，股市成交量相較去年同月明顯下滑，五月上市櫃股票日均成交值三千九百○七億元、年減百分之二十六點七，使五月證交稅年減百分之三十四，為二○二三年二月以來新低。

累計前五月證交稅九百三十億元，仍是歷年同期第三高，僅次於二○二四年跟二○二一年，但受基期影響，年減百分之十九點五。前五月上市櫃日均成交值為三九七四 億元，年減百分之十七點六。

此外，房市交易降溫，五月房地合一稅、土增稅、契稅等三大稅目也仍呈現雙位數負成長，且減幅再擴大。

財政部分析，除受中央銀行信用管制措施影響，加上美國總統川普的關稅戰衝擊，牽動全球經濟局勢，間接影響民眾購屋信心、房市交易因而降溫，房地相關稅目的年減幅度也持續擴增。

土增稅五月實徵五十四億元，是二○二三年五月以來、近二十五個月的新低，減幅百分之三十五點一，已是連續三個月呈現雙位數負成長。從縣市別觀察，大多數的縣市都呈現雙位數負成長，六都與新竹縣市的稅收減少超過一億元，以新北、桃園及台北減少較多，主要是房地交易量下滑，大額案件也減少。

個人房地合一稅五月實徵五十億元，年減百分之二十點一，從縣市觀察，減少比較多的是台北、桃園及台中市，六都唯一增加的是新北市。