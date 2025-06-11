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川普宣布中美達成協議 台指期夜盤一度大漲逾百點

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
在美國總統川普宣布與中國大陸達成最新貿易協議、美國5月CPI低於預期，激勵美股電子盤走揚中，台指期夜盤一度直線上攻至22,493點；截至21點30分左右，維持在22,450點、上漲約100點附近游走。（本報系資料庫）
在美國總統川普宣布與中國大陸達成最新貿易協議、美國5月CPI低於預期，激勵美股電子盤走揚中，台指期夜盤一度直線上攻至22,493點；截至21點30分左右，維持在22,450點、上漲約100點附近游走。（本報系資料庫）

台指期夜盤11日以22,363點、上漲19點開出後，儘管一度受短多下車拖累，指數壓回至22,354點、上漲10點的小紅走勢，但在美國總統川普宣布與中國大陸達成最新貿易協議、美國5月CPI低於預期，激勵美股電子盤走揚中，台指期夜盤一度直線上攻至22,493點；截至21點30分左右，維持在22,450點、上漲約100點附近游走。

影響台指期11日夜盤走勢的二大關鍵，首先，就先得是川普宣布，在倫敦召開的新一輪貿易談判中，與中國大陸的協議已經完成，將待習近平和川普最終批准。中國大陸將預先供應所有磁鐵和任何必要的稀土。其次，美國最新公布的5月CPI，年增2.4%，預期為2.5%，前值為2.3% ，月增0.1%，預期為0.2%，前值為0.2%，同時，5月核心CPI年增2.8%，預期為2.9%，前值為2.8%，都低於市場預期，顯示川普關稅政策的衝擊，不如市場想像。

其中，台積電在夜盤交易中，延續日盤漲勢，多維持在1,065元、上漲5元的小紅格局，電子期、半導體期也分別上漲0.5%，中型100期貨指數也上漲0.5%。台股11日盤面各類股漲多跌少，指數終場大漲227點，收22,470點，其中，外資買超79.3億元、連二買，在台指期未平倉淨部位方面，外資淨空單減少1,401口至35,730口；投信則是買超45.3億元、連四買，自營商買超21.4億元，三大法合計買超146.2億元，連三買。

市場專家建議，就技術面觀察，11日台股在短線陸續收復半年線、年線，而且配合成交量能回溫，有利波段漲勢延續，除非指數失守10日長紅棒的21,921低點，短線才會開始轉弱，否則盤勢將持續走高，接下來上檔有望挑戰3月13日長黑高點23,552點。

美國 美中貿易談判 川普 台指期

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