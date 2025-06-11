路博邁：資金不致大幅流出美債 看多機構MBS及非投債

今年以來，美國債券市場波動加大，投資人對於美債的信心動搖。法人指出，美債的規模、品質、廣度及深度仍難以取代，但市場不確定因素仍多，投資人最好採取靈活多元布局策略，來因應市場的波動。

路博邁多元資產投資組合經理米勒（Christopher Miller）11日來台指出，從市場規模、流動性及交易量來看，美國債市的需求仍龐大，目前全球金融體系沒有能取代美債的替代品，因此資金大幅流出的風險偏低。

米勒分析，從持有分布及投資目標來看，外國官方機構通常持有短天期美國公債，並以儲備管理為目標，穩定性高、降低拋售壓力；私人機構則以投資收益為目標，對美國公司債的需求仍強，顯示市場對美債信心仍穩固。

米勒指出，隨著川普態度轉化、關稅談判往較佳情境移動，美國出現經濟衰退的憂慮逐漸消散，但停滯性通膨的風險仍存在。美國聯準會（Fed）降息方向不變，預估到年底前仍有2碼（即0.5個百分點）的降息空間，對債市將有激勵效果。在市場震盪過後，多數債券的評價面也逐漸顯現投資吸引力，尤其信用債券已來到甜蜜點。

以非投資等級債券來說，米勒強調，美國非投資等級債信評持續改善，目前有50%為BB等級債，違約率較低，且存續期只有約三年，受到利率變動的衝擊較小，加上收益率有吸引力，預期會持續吸引追求收益的資金。

另外，米勒也看好美國機構不動產抵押貸款證券（Agency MBS），因為信用品質高，收益也很有吸引力。在NB策略收益基金，目前以機構MBS占33.5%最高，其次是非投資等級債的23.7%。