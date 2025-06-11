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DWS：納入歐股、基礎建設及黃金等 可增加投資韌性

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

川普關稅政策不確定性增高，美國股、債、匯資產價值受到懷疑。法人指出，市場將持續動盪，投資組合不應只聚焦於美國大型科技股，最好分散布局，納入歐股、基礎建設黃金等資產，以增加投資的韌性並降低風險。

DWS亞太區投資長吳雙榮（Ivy Ng）11日來台指出，美國2025年溫和衰退的風險仍在，聯準會Fed）面臨通貨膨脹控制與避免經濟衰退之間的拉鋸。如果失業率提高、通膨獲得控制，則Fed可望從9月起降息，到明年6月底前可望降息四次，基準利率將從4.25%-4.5%，降至3.25%-3.5%。

吳雙榮指出，川普政府實施關稅政策後，市場情緒出現轉變，歐洲成為美國資金外流的主要受惠者。歐洲最壞情況已過，經濟正逐步追趕，彌補過往落後表現。特別是在最近數個月，美國經濟數據低於預期，歐洲則優於預期，展現「上行驚奇」。

今年以來，投資人對於DWS基礎建設產品的興趣大幅增加。DWS全球流動性實質資產專家主管沈鎧圻（Heidi Sum）分析，這是因為基礎建設不能再純以防禦型資產類別看待，而是成長動能、人工智慧（AI）賦能的新概念。

沈鎧圻指出，特別是在2023年ChatGPT問世之後，人類社會正式迎接數位生活，也改變基礎建設的投資趨勢。由於數位世界需要有能源建設支持，電力需求正快速攀升。未來基礎建設的成長動能聚焦於AI、資料中心、用電需求、與能源轉型等結構性趨勢。

另外，沈鎧圻指出，黃金是去美元化的資產選擇。隨著全球外匯儲備逐步去美元化，各國央行策略性買黃金成為黃金需求的成長動能，DWS預估，國際金價上看每英兩3,700美元。歷史經驗顯示，Fed在歷次升息循環結束後，黃金股票通常會有表現空間。

黃金 降息 關稅 金價 聯準會 美國經濟 川普 基礎建設 Fed

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