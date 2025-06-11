台灣資料中心硬體產業營收展望優 大和資本喊：買8大台廠

大和資本在最新釋出的「台灣資料中心硬體產業」報告中指出，由於各雲端服務供應商（CSP）對人工智慧（AI）伺服器需求持續強勁，將一路延續到第3季，看好八大台廠後市的營運表現，並建議「買進」。這八檔個股為鴻海（2317）、緯穎（6669）、技嘉（2376）、廣達（2382）、智邦（2345）、信驊（5274）、金像電（2368）、嘉澤（3533）。

大和指出，金像電、智邦、信驊、技嘉及緯創（3231）5月營收都創歷史新高。其中，金像電及智邦營收創新高，主要反映亞馬遜特殊應用IC（ASIC）AI伺服器需求強勁。這股動能預期將持續到第3季，到第4季則進入產品過渡期，從Tranium 2到Tranium 2.5。

大和分析，技嘉及緯創營收創新高，顯示輝達（NVIDIA）AI伺服器（包括B200及 GB200）放量，對GB200良率的擔心也減弱。伺服器出貨對廣達及鴻海第2季營收的貢獻可能不是很大，但出貨量符合進度。信驊營收創新高，則顯示傳統及AI伺服器的需求都超出預期。

整體來看，緯創及信驊5月營收打敗大和的預期，未來表現還有可能超出大和目前的預期。由於下半年供應商出貨速度有望加快，大和對於台灣資料中心硬體廠的看法變得更正向。

大和指出，五年來，鴻海4月及5月營收通常占第2季營收的65-71%（平均為68%），今年4月及5月營收比重則已達71%。大和依據對於鴻海未來一年的預估獲利，給予14倍的本益比，目標價為200元。

大和給予智邦的目標價為830元，信驊為3,730元，金像電為290元，嘉澤為1,688元，緯穎為2,920元，技嘉為325元，廣達為335元。另外，大和對於緯創的目標價為119元，維持「持有」評等。