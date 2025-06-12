就市論勢／半導體、內需消費 可留意

盤勢分析

美國與中國大陸貿易協議談判順利，從雙方釋出訊息來看，有望對於放寬稀土及晶片限制達共識，激勵美股四大指數走揚，為台股續攻增添信心，昨（11）日加權指數開高走高，站穩22,300點之上，收復年線，尾盤資金拉抬權值股台積電（2330），推升上漲力道，收盤指數上漲227點收22,470點，上漲1.0%，成交金額約4,119億元。

進入6月後，台股穩守季線位置蓄力放量上攻，均線呈多頭排列，日KD及MACD向上，短短不到二周時間上漲超過千點，央行月初表態嚴加控管外資炒匯套利，研判4、5月外資匯入資金部位將逐步轉進台股，扮演推動上漲重要助力；不過，外資期貨空單水位仍在高檔，需觀察後續是否有積極回補空單動作。

投資建議

台灣受惠關稅戰搶貨潮，出口表現長紅，5月數據創下歷史新高，達到517億美元，出口美國占比高達30%，33年來新高，成長集中在資通訊、電子零組件，急單陸續交付後，預料第3季出口增速將趨緩。不過觀察目前出口產品結構，除年度周期性電子產品銷售需求，提前備貨的電子零組件項目外，伺服器、筆電、電腦與記憶體模組項目均有增長，搭配四大CSP資本支出持續增加，預料AI供應鏈維持增長態勢，持續扮演台灣經濟發動機。

觀察台股下有季線有撐，上有年線反壓態勢，順利攻克年線後，預料市場情緒將從保守逐步轉向半信半疑觀望，對等關稅暫緩時間到期前，台股後市將偏多看待。

大盤若見獲利賣壓修正，可適度加碼，研判作為第二隻腳後續有支撐。現階段續看好三大類股：半導體產業如先進製程及封裝、IC設計及測試；AI概念產業如網通、伺服器、散熱；內需消費領域的公用事業、零售業等。