三資齊買股 領漲先鋒

台積電（2330）5月營收亮眼，市場樂觀看待美中關稅談判結果，推動台股衝高，市場專家指出，大盤昨（11）日成功重返年線，法人指出，篩選近五日三大法人買超8,000張以上，近五日漲幅領先大盤、前五月營收較去年同期成長的十檔強勢領漲股，將是台股續強聚焦點。

法人表示，其中以三大法人買超來看，台積電、永豐金、欣興，分別獲買超5.5萬、5萬、1.2萬張。

其他如誠美材、台燿也都有萬張以上的買單，力積電，億泰、國產、欣銓、奇鋐等也都有8,000張以上買超。

股價表現上，億泰最亮眼，近五日上漲17.77%，台燿上漲16%，台積電、國產分別上漲逾7%，欣銓、奇鋐漲幅超過6%，欣興、誠美材、力積電也有超過5%漲幅。

十檔強勢領漲股中可見多檔人工智慧（AI）供應鏈個股，法人指出，台積電營收表現亮眼，加上美股輝達日前公布財報同樣優於預期，四大雲端廠對未來資本支出樂觀看待，AI依舊是未來發展趨勢。

台積電2奈米營收規模預期遠大於3奈米。預計2奈米2025第4季投片，2026年產生營收貢獻，法人預期，2奈米月產能將從今年底2.5萬片擴張到明年底7-7.5萬片。明年可望占整體營收比重15%，大幅超越3奈米第一年的營收貢獻約6%。

另外，法人指出，即使3奈米客戶持續將製程演進到2奈米，預估台積電3奈米2026年出貨量將年增10%，主要受惠輝達Rubin晶片演進到3奈米製程，填補其他客戶的下滑。