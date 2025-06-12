證交所推廣減碳 邀員工種樹

臺灣證券交易所今年SDGs系列活動邁入第三場，為響應SDG15生態多樣性，環境保育從種樹開始以「森林」為主軸，於初夏時節舉辦「植樹造林，綠化土地」主題活動，邀請員工一同參與，守護綠色森林，實踐永續減碳的行動承諾。

為響應全球氣候行動、正視日益嚴峻的氣候危機，證交所近日攜手宜蘭三星國民中學，展開一場別具意義的植樹活動。三星國中長期致力於環境教育與減碳實踐，為宜蘭地區首間積極倡議永續的學校，正逢莘莘學子高唱驪歌之際，證交所同仁與三星國中應屆畢業生、合力在校園種下象徵綠色希望的樹苗，並設置證交所專屬識別牌，為每一株新生樹木賦予獨特的身分。

證交所表示，這片林地不僅美化校園，更成為未來環境教育的重要學習資源，透過植樹再造一優美地景，亦為下一代營造永續綠色環境。

根據研究數據顯示，種植一棵樹每年可以吸收5-10公斤的二氧化碳，種樹則是最簡單且實際的減碳方式。證交所表示，植樹活動不僅是一場環保行動，更盼望讓更多人了解並參與氣候行動，共同邁向淨零與永續的未來。