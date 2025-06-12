企業永續揭露 邁大步

全球氣候變遷加劇，企業如何揭露環境風險與應對策略，成為國際資本市場關注焦點。臺灣證券交易所與全球最大環境資訊揭露機構CDP及其台灣合作夥伴BCSD Taiwan，共同舉辦「2025 CDP台灣發表會」，活動吸引超過350位企業董事、公司治理主管與企業永續實務人員出席。

「2025 CDP台灣發表會」活動10日登場，由證交所董事長林修銘親自出席頒獎，表彰於CDP評比中表現卓越的A級企業。今年台灣企業在CDP氣候變遷問卷中獲評為A級者達32家，較去年18家大幅成長，展現企業對環境管理策略及減碳目標的實際行動，已具備高度透明度與最佳實踐。

除氣候變遷外，水安全A級的企業家數也自十家成長至15家；並首次有台灣企業於森林問卷獲選為A級，展現台灣企業對國際永續趨勢的積極回應。

林修銘在致詞時表示，氣候變遷為全球關注的重要議題，我國已訂下2050淨零轉型目標，證交所期盼透過與CDP及BCSD Taiwan的合作，協助企業強化氣候風險管理與溫室氣體盤查能力，推動環境資訊揭露邁向系統化及國際化。

值得注意的是，CDP自2024年起已調整問卷架構，正式對應IFRS永續揭露準則中的IFRS S2標準，企業於準備CDP問卷的同時，將有助銜接即將上路的永續資訊揭露規範。

發表會邀請CDP亞太區資本市場主管Dennis Wan以及多位業界代表，共同探討企業邁向淨零的策略與挑戰。Dennis於專題演講中分享，CDP對全球市場最新數據的洞察分析，提供企業全球最新環境趨勢，以及更全面的環境面自我評估方法。

發表會並邀請優秀企業代表，分享不易減排企業的轉型案例、董事會監督等議題。此次活動透過CDP團隊以及企業的分享對談，有助企業掌握永續前瞻議題。

證交所表示，作為資本市場的重要平台，配合主管機關永續發展政策，整合資本市場各利害關係人，共同建構ESG生態系，也與企業在永續發展的道路上，攜手同行，邁向未來。