台積電等十檔個股12日除息 加權指數減少約42點
臺灣證券交易所11日表示，12日將有包括台積電（2330）、臻鼎-KY（4958）等十檔上市個股除息，其中台積電發行市值將減少約1,166億元，占發行量加權股價指數約36.47點，十檔指數採樣股票除息後，減少市值占發行量加權股價指數約42.24點。
12日除息交易的個股包括除了台積電、臻鼎-KY，還有力山（1515）、寶齡富錦（1760）、正新（2105）、新至陞（3679）、晶碩（6491）、中傑-KY（6965）、昶昕（8438）、富邦媒（8454）等10檔發行量加權股價指數成分股。
證交所表示，證交所自編的發行量加權股價指數基值乃依加權股價指數編製要點及分類指數規則維護，為維持股價指數的連續性，指數的計算公式為：股價指數＝所有採樣股票總發行市值 ÷當日基值×100。當採樣股票遇股東無償配股除權時，發行股數增加而股價下降，其發行市值（股價×發行股數）仍維持不變，故不影響股價指數；但遇採樣股票除息時，因除息不必調整指數基值，其發行股數不變，但股價因配發現金股利而下降，發行市值將減少，因此依各除息股票的發行股數大小、現金股利高低，而對相關股價指數產生大小不同的影響。
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