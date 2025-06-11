土洋對作白熱化 3檔金融股外資丟、投信撿

新台幣5月強升逾2元，匯損吃掉壽險獲利， 連帶影響金控5月的獲利表現， 整體14家上市金控5月由盈轉虧；不過，外資及投信則是上演你丟我撿的對作情況， 11日外資賣超前三大依序是國泰金（2882）、富邦金（2881）及中信金（2891），外資大賣但卻是投信買超的前三名。

14家上市金控受到新台幣升值的衝擊， 5月合計稅後淨損68.44億元，累計前5月稅後純益1,554.07億元，年減41%；國泰金是唯一旗下壽險未出現5月單月虧損的金控，富邦金、新光金（2888）、凱基金（2883）等3家金控則是出現單月虧損，導致整體金控5月單月由盈轉虧。

富邦金5月稅後淨損57.9億元，累計前5月稅後純益394.9億元，年減33.6%，EPS為2.89元，仍居金控第一；其中，富邦人壽5月稅後淨損91.4億元。

國泰金5月稅後純益52.4億元，累計前5月稅後純益386.5億元，年減34.3%，EPS為2.64元，居金控第二；子公司國泰世華銀、國泰產險及國泰投信累計稅後純益續創歷史新高；國泰人壽5月獲利4.4億元。

凱基金5月稅後淨損73.63億元，主因凱基人壽5月匯損衝擊，凱基金前5月稅後純益18.61億元，年減85%，EPS為0.11元。

新光金5月稅後淨損148.3億元，累計前5月稅後淨損312.1億元，較去年同期由盈轉虧，每股淨損1.77元。單月虧損主要是新光人壽因新台幣大幅升值，認列匯兌未實現評價損失所致。

新台幣升值造成壽險業普遍出現匯損吃掉獲利的情況，11日金融股開低，不過，國泰金、富邦金盤中雖翻黑， 但午盤過後股價在多頭拉抬下再往上拉升， 終場爆量收紅，國泰金收漲3.64%，富邦金收盤上漲2.74%。

統計外資買賣超個股發現，外資賣超前三名都是金融股， 賣超國泰金99,447張最多， 其次是賣超富邦金51,513張，外資賣超個股第三名為中信金，單日賣超30,789張。

但是這3檔外資大賣超的個股卻獲得投信大買，統計投信買超前三大個股中，買超國泰金達96,885張，為投信買超個股最高，其次是買超富邦金79,176張，投信買超第三名為中信金， 買超37,722張。

外資及投信在金融股仍是持續對作， 且你丟我撿的情況更加白熱化；證券分析師張陳浩認為，高股息ETF、投信代操、國安基金、八大行庫等內資持續買進兩大壽險型金控，外資的賣超主要是考量新台幣升值趨勢下所產生的匯損。

張陳浩強調， 新台幣匯率是一個循環，因新台幣升值對金融股的表現造成影響， 短線的投資人會避開，但是中長期投資人、存股族則反而是一個好買點，金融股不排除會因新台幣的升值趨勢還有更低點的出現，但可以逢低買進， 作為中長期的投資。