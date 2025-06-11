快訊

知名周氏蝦捲遭爆「吃剩油豆腐倒回滷鍋」 衛生局揪出3項缺失

中美經貿磋商結束 中方談判代表何立峰回應了

淅瀝嘩啦雨區擴大！9縣市大雨特報 恐一路溼答答到明天

土洋對作白熱化 3檔金融股外資丟、投信撿

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
新台幣5月強升逾2元，匯損吃掉壽險獲利， 連帶影響金控5月的獲利表現， 整體14家上市金控5月由盈轉虧；不過，外資及投信則是上演你丟我撿的對作情況。本報資料照片
新台幣5月強升逾2元，匯損吃掉壽險獲利， 連帶影響金控5月的獲利表現， 整體14家上市金控5月由盈轉虧；不過，外資及投信則是上演你丟我撿的對作情況。本報資料照片

新台幣5月強升逾2元，匯損吃掉壽險獲利， 連帶影響金控5月的獲利表現， 整體14家上市金控5月由盈轉虧；不過，外資及投信則是上演你丟我撿的對作情況， 11日外資賣超前三大依序是國泰金（2882）、富邦金（2881）及中信金（2891），外資大賣但卻是投信買超的前三名。

14家上市金控受到新台幣升值的衝擊， 5月合計稅後淨損68.44億元，累計前5月稅後純益1,554.07億元，年減41%；國泰金是唯一旗下壽險未出現5月單月虧損的金控，富邦金、新光金（2888）、凱基金（2883）等3家金控則是出現單月虧損，導致整體金控5月單月由盈轉虧。

富邦金5月稅後淨損57.9億元，累計前5月稅後純益394.9億元，年減33.6%，EPS為2.89元，仍居金控第一；其中，富邦人壽5月稅後淨損91.4億元。

國泰金5月稅後純益52.4億元，累計前5月稅後純益386.5億元，年減34.3%，EPS為2.64元，居金控第二；子公司國泰世華銀、國泰產險及國泰投信累計稅後純益續創歷史新高；國泰人壽5月獲利4.4億元。

凱基金5月稅後淨損73.63億元，主因凱基人壽5月匯損衝擊，凱基金前5月稅後純益18.61億元，年減85%，EPS為0.11元。

新光金5月稅後淨損148.3億元，累計前5月稅後淨損312.1億元，較去年同期由盈轉虧，每股淨損1.77元。單月虧損主要是新光人壽因新台幣大幅升值，認列匯兌未實現評價損失所致。

新台幣升值造成壽險業普遍出現匯損吃掉獲利的情況，11日金融股開低，不過，國泰金、富邦金盤中雖翻黑， 但午盤過後股價在多頭拉抬下再往上拉升， 終場爆量收紅，國泰金收漲3.64%，富邦金收盤上漲2.74%。

統計外資買賣超個股發現，外資賣超前三名都是金融股， 賣超國泰金99,447張最多， 其次是賣超富邦金51,513張，外資賣超個股第三名為中信金，單日賣超30,789張。

但是這3檔外資大賣超的個股卻獲得投信大買，統計投信買超前三大個股中，買超國泰金達96,885張，為投信買超個股最高，其次是買超富邦金79,176張，投信買超第三名為中信金， 買超37,722張。

外資及投信在金融股仍是持續對作， 且你丟我撿的情況更加白熱化；證券分析師張陳浩認為，高股息ETF、投信代操、國安基金、八大行庫等內資持續買進兩大壽險型金控，外資的賣超主要是考量新台幣升值趨勢下所產生的匯損。

張陳浩強調， 新台幣匯率是一個循環，因新台幣升值對金融股的表現造成影響， 短線的投資人會避開，但是中長期投資人、存股族則反而是一個好買點，金融股不排除會因新台幣的升值趨勢還有更低點的出現，但可以逢低買進， 作為中長期的投資。

金融股 股票 新台幣 富邦金 外資 國泰金 台股 中信金

延伸閱讀

台股飛越年線 法人看好AI、「兩族群」也有戲

00878真轎主！00919、00939「強力抬」齊壓國泰金、富邦金狂補血約670億

富邦金、國泰金爆量逆轉收高 台股上漲227點收22,470點

國泰證券6月投資觀點：布局債券與大型金融股防禦資產抗波動

相關新聞

三大法人續買146億元 台股衝上年線、金控資金風向有變？

台積電（2330）11日續漲1.91%、收1,065元，引領景碩（3189）、訊芯-KY（6451）、昇陽半導體（802...

台股飛越年線 法人看好AI、「兩族群」也有戲

台股11日在權王台積電（2330）領軍下飛越年線，朝著23,000點挺進，有分析師坦言，大盤指數續往上攻，雖仍許多中小型...

台積電12日除息 大盤點數將蒸發約36點

權王台積電（2330）將除息，證交所表示，12日有台積電、力山（1515）、寶齡富錦（1760）、正新（2105）、台積...

台積電等十檔個股12日除息 加權指數減少約42點

臺灣證券交易所11日表示，12日將有包括台積電（2330）、臻鼎-KY（4958）等十檔上市個股除息，其中台積電發行市值...

土洋對作白熱化 3檔金融股外資丟、投信撿

新台幣5月強升逾2元，匯損吃掉壽險獲利， 連帶影響金控5月的獲利表現， 整體14家上市金控5月由盈轉虧；不過，外資及投信...

證交所2025年SDGs「植樹造林 綠化土地」 響應SDG15生態多樣性

臺灣證券交易所2025 年 SDGs 系列活動邁入第三場！環境保育從種樹開始，證交所以「森林」為主軸，於初夏時節舉辦「植...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。