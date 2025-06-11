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國際合作新篇章 跨境多資產指數共創新局發表會6月12日登場

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

因應主管機關政策開放多資產平衡ETF，臺灣指數公司（臺指公司）與彭博指數服務有限公司（Bloomberg Index Services Ltd., 簡稱BISL）跨國合作編製多資產平衡指數，訂於2025年6月12日（四）上午10點於臺北101大樓1樓資訊展示中心，舉辦「國際合作新篇章–跨境多資產指數共創新局發表會」。

邀請臺灣證券交易所暨臺指公司董事長林修銘、BISL Global CEO DaveGedeon及兆豐金控總經理張傳章蒞臨致詞，進行國際合作啟動儀式。並安排兩場專題演講，邀請政治大學周行一教授分享如何運用多資產ETF進行個人理財，及退休基金協會巫慧燕理事長講述多重資產在退休投資配置與風險管理中的策略應用，透過專題分享，加深投資人對多資產ETF的認識，推廣多資產平衡金融商品的投資教育，讓各界理解如何進行投資應用。

合作指數期能藉由投信公司發行ETF，落實推動臺灣成為亞洲資產管理中心之政策目標，並為股債平衡指數化投資，創造簡易型的金融商品，簡化投資人資產配置的投資操作。

這次活動可透過證交所Webpro 3.0影音轉播往同步收看發表會實況直播，網址為(https://webpro.twse.com.tw/)。

證交所 董事長 彭博 兆豐金控 ETF

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