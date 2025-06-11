證交所2025年SDGs「植樹造林 綠化土地」 響應SDG15生態多樣性

臺灣證券交易所2025 年 SDGs 系列活動邁入第三場！環境保育從種樹開始，證交所以「森林」為主軸，於初夏時節舉辦「植樹造林，綠化土地」主題活動，邀請同仁一同守護綠色森林、實踐永續減碳的行動承諾，種下一棵樹的同時，也為地球種下希望。

為了響應全球氣候行動、正視日益嚴峻的氣候危機，證交所於6月6日 (上周五)攜手宜蘭縣立三星國民中學，展開一場別具意義的植樹活動。三星國中長期致力於環境教育與減碳實踐，為宜蘭地區首間積極倡議永續的學校，正逢莘莘學子高唱驪歌之際，證交所同仁與三星國中應屆畢業生、合力在校園種下象徵綠色希望的樹苗，並設置證交所專屬識別牌，為每一株新生樹木賦予獨特的身分。這片林地不僅美化校園，更成為未來環境教育的重要學習資源，透過植樹再造一優美地景，為下一代營造永續的綠色環境。

根據研究數據顯示，種植一棵樹每年可以吸收5到10公斤的二氧化碳，樹木是最傑出的「碳吸收大師」，而種樹則是最簡單且實際的減碳方式。證交所表示，植樹活動不僅是一場環保行動，更盼望讓更多人了解並參與氣候行動，種下希望、守護環境，共同邁向淨零與永續的未來，藉由這次「植樹造林，綠化土地」活動，邀請同仁們共同守護自然，齊心推動SDGs 15永續發展目標：保育及永續利用陸域生態系，確保生物多樣性並防止土地劣化。

臺灣證券交易所將持續透過縝密規劃與具體行動展現對環境與社會的承諾，在 2025 年SDGs 系列活動中，估計每位同仁將為地球減少約 219 公斤的碳排放，證交所將秉持著創新與務實的態度，持續推動永續發展，為臺灣注入希望能量，同時朝全球永續標竿邁進——讓「永續」不只是願景，更是每一個身體力行的日常實踐。