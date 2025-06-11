三大法人續買146億元 台股衝上年線、金控資金風向有變？

台積電（2330）11日續漲1.91%、收1,065元，引領景碩（3189）、訊芯-KY（6451）、昇陽半導體（8028）、環宇-KY（4991）、IET-KY（4971）等半導體股群起續攻，加上台船（2208）、萬海（2615）、星宇航空（2646）等啟動航運多頭引擎，金控雙雄國泰金（2882）、富邦金（2881）盤中翻紅還拉尾，激勵集中市場指數收盤續漲227.96點、漲幅1.02%，報22,470.1點，收在最高點並站上年線，總成交值續增至3,951.68億元，三大法人也再聯手買超146.24億元，而外資、投信對金控股風向是否有變，值得關注。

統計三大法人11日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）續買超79.3億元，投信買超45.53億元；自營商買超（合計）24.41億元，其中自營商（自行買賣）買超8.78億元、自營商（避險）買超12.63億元。

統計集中市場成交量突破10萬張個股共6檔，金融股即占4位，高息ETF00919也在列。依序為：國泰金成交量186,948張，股價漲3.64%、收68.4元；凱基金（2883）成交量181,175張，股價跌4.97%、收16.25元；群益台灣精選高息（00919）成交量137,356張，股價漲1.03%、收22.52元；富邦金成交量137,268張，股價漲2.74%、收90.1元；南亞科（2408）成交量116,989張，股價跌2.95%、收52.7元；國票金（2889）成交量102,491張，股價跌2.45%、收13.95元。

統計11日台股有24檔個股收漲停，集中市場占10檔，依序為：錩泰（1541）漲10%、收30.8元，成交量407張；景碩漲9.98%、收91.5元，成交量18,223張；鑽石投資漲9.95%、收23.2元，成交量1,274張；富世達（6805）漲9.94%、收763元，成交量7,659張；億泰（1616）漲9.91%、收32.15元，成交量23,917張；台船漲9.91%、收17.75元，成交量15,367張；東哥遊艇（8478）漲9.9%、收166.5元，成交量662張；倫飛（2364）漲9.89%、收87.8元，成交量906張；有成精密（4949）漲9.83%、收57元，成交量15,204張；訊芯-KY漲9.65%、收142元，成交量2,571張。

觀察成交值前10大個股，電子占7檔，金控雙雄與長榮（2603）也在列，股價除聯發科（2454）、台光電（2383）、南亞科收黑外，其餘皆漲。依序為：台積電成交值393.24億元，股價漲1.91%、收1,065元；聯發科成交值154.17億元，股價跌1.5%、收1,315元；國泰金成交值124.14億元，股價漲3.64%、收68.4元；富邦金成交值120.32億元，股價漲2.74%、收90.1元；奇鋐（3017）成交值80.56億元，股價漲3.28%、收724元；晟銘電（3013）成交值68.16億元，股價漲4.93%、收117元；長榮成交值67.36億元，股價漲2.11%、收241.5元；台光電成交值64.04億元，股價跌1.91%、收873元；世芯-KY（3661）成交值63.59億元，股價漲3.09%、收2,840元；南亞科成交值62.53億元，股價跌2.95%、收52.7元。