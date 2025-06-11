台股飛越年線 法人看好AI、「兩族群」也有戲

台股11日在權王台積電（2330）領軍下飛越年線，朝著23,000點挺進，有分析師坦言，大盤指數續往上攻，雖仍許多中小型股還未回補清明節後大跌的缺口，但是今年台股將再創高，看好的族群除了AI股之外，還有ABF、PA三雄值得留意；另有法人認為，台股多頭氣勢不變，這波行情有望延續到第2季季底，點名看好「輝積概念股」。

台積電除息前股價漲勢不歇，投資人參與除息意願高，股價收在1,065元，上漲20元， 漲幅1.91%， 影響大盤指數約165點，金融股早盤雖受到金控5月自結獲利不佳， 多家金控因匯損出現虧損，國泰金（2882）、富邦金（2881）盤中雖翻黑， 但午盤過後股價在多頭拉抬下再往上拉升， 終場爆量收紅，國泰金收漲3.64%，富邦金收盤上漲2.74%。

台股早盤以22,376.37點開高，一舉衝上年線，終場收在22,470.1點， 上漲227.96點；統一投顧董事長黎方國指出，多頭氣勢持續， 這波行情可望延續到第2季季底，除了預期台積電的除息行情看好之外，多方因素還包括5月營收不錯， 且6月也將有好表現；多家公司實施庫藏股護持，輝達（NVIDIA）重回市值第一，總體面及營運面都有助台股表現，有機會挑戰23,000點。

證券分析師張陳浩則是強調，看好美股及台股今年都可望再創新高，大盤指數由台積電領軍上攻，但估計還有一半以上的中小型股目前還未回補清明節後的大跌缺口， 加上大盤指數在3月間的橫盤表現，相對壓力較大，預估本波高點約在23,000點附近。

張陳浩表示，在布局標的上除仍可留意AI相關、網通股之外、ABF三雄及PA三雄的位階較低，包括同屬PCB的景碩（3189）、欣興（3037）、南電（8046）；還有PA的全新（2455）、穩懋（3105）、宏捷科（8086）等都值得關注；至於AI族群部分，除了散熱、伺服器之外， 也看好機殻股， 包括奇鋐（3017）、雙鴻（3324）、緯創（3231）、技嘉（2376）、廣達（2382）、鴻海（2317）、勤誠（8210）、晟銘電（3013）等可以留意；網通股也還有機會， 智邦（2345）之外， 可關注友訊（2332）、明泰（3380）、仲琦（2419）等位階較低的個股。

黎方國認為， 台積電今年EPS上看60元，以本益比20倍來估算， 目前股價仍相對便宜，看好除息表現可望秒填息；在台股多頭行情持續，有機會挑戰23,000點之下，可以留意「輝積概念股」，AI相關仍是主流， 包括散熱、PCB、矽光子、CoWoS等值得關注。