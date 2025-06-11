新台幣升值衝擊 上市公司5月營收衰退多於成長

台灣證券交易所今天公布，5月全體上市公司總營收為新台幣3兆6946億元，較去年同期成長8.81%；不過受新台幣兌美元升值影響，5月營收衰退公司達574家，高於成長公司469家。

證交所分析，全體上市公司5月營收成長較大產業包括電腦及週邊設備業受惠AI伺服器需求、貿易百貨業因個別公司認列金融市場波動相關利益，以及半導體業受惠AI晶片需求，5月營收年增幅度較大。

至於5月營收衰退幅度較大的產業包括金融保險業因美元兌新台幣貶值致投資相關淨收益減少、油電燃氣業受油價下跌及美金兌新台幣匯率變動影響，建材營造業則因本期完工可交屋成屋量減少，5月營收呈現衰退。

證交所今天表示，包括955家本國上市公司，以及88家第一上市公司和創新板公司，共計1043家上市公司已於6月10日前完成5月營收申報作業。

今年前5月全體上市公司營收總計18兆2748億元，年增15.2%，其中營收成長公司642家，衰退公司401家。

證交所分析，今年前5月營收成長較大產業包括電腦及週邊設備業受惠AI伺服器需求、綠能環保業因承接工程案件依進度認列收入，以及半導體業受惠AI晶片需求。

前5月營收衰退較大產業包括金融保險業受金融市場波動影響、建材營造業因本期完工可交屋成屋量減少，以及油電燃氣業受市場需求疲弱及油價下跌。