上市公司5月年增8.8％ 主要成長來自電腦周邊等3大族群

據臺灣證券交易所統計，全體上市公司5月營收總計3兆6,946億元，較去年同期成長8.81％，主要帶動成長的三大產業為電腦及周邊設備業、貿易百貨業、半導體業；累計前五月整體營收18兆2,748億元，較去年同期成長15.2％

證交所表示，本國及第一上市公司（含創新板公司）分別計955家及88家，共計1,043家皆已於6月10日前完成5月營收申報作業。

依據上市公司公告5月營收顯示，5月全體上市公司營收總計3兆6,946億元，較去年同期成長2,991億元、8.81%，營收成長公司共469家，衰退公司共574家。另累計前五月營收總計18兆2,748億元，較去年同期成長2兆4,118億元、15.2%，營收成長公司共642家，衰退公司共401家。

證交所表示，經瞭解全體上市公司5月份營收成長較大產業，包括電腦及週邊設備業受惠AI 伺服器需求，貿易百貨業是個別公司認列金融市場波動相關利益，半導體業受惠AI晶片需求，帶動5月較去年同月成長；又5月營收衰退較大的產業，金融保險業因美元兌台幣貶值致投資相關淨收益減少，油電燃氣業受油價下跌及美金兌台幣匯率變動影響，建材營造業因本期完工可交屋成屋量減少，以致5月較去年同月營收衰退。

全體上市公司前五月營收成長較大產業，包括電腦及週邊設備業受惠AI伺服器需求，綠能環保業因承接工程案件依進度認列收入，半導體業受惠AI晶片需求，帶動累計營收成長；累計營收衰退較大的產業，包括金融保險業受金融市場波動影響，建材營造業因本期完工可交屋成屋量減少，油電燃氣業受市場需求疲弱及油價下跌，致累計營收衰退。