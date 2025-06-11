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台積電航運齊揚 台股漲227點站穩22400點收復年線

中央社／ 台北11日電

台積電勁揚，航運股和中小型股助攻，金融翻紅，台股今天震盪走升，收復年線約22300點，站穩22400點，終場上漲227.96點，漲幅1.02%，收在今天最高點22470.1點，成交值新台幣3951.68億元。

電子股終場揚升1.29%，金融終場翻紅勁揚0.56%，人工智慧概念股為主的電腦及周邊設備族群小漲0.69%，代表中小型股的櫃買OTC指數走堅上漲1.38%。股價超過千元的高價股漲多於跌，維持「十七千金」。

權王台積電終場收1065元，漲20元，漲幅1.91%，市值升至約27.62兆元，台積電今天貢獻大盤指數約160點。

電子權值股鴻海收156元，小漲0.32%，聯發科收1315元，跌1.5%，日月光投控收145.5元，勁揚2.11%，AI伺服器概念股廣達收283元，小跌0.18%，緯創收115元，小漲0.44%，緯穎收2525元，漲1.61%。

貨櫃三雄長榮收241.5元，漲2.11%，萬海收106.5元，漲5.45%，陽明收72.3元，小漲0.14%。

台新高股息平衡基金經理人劉宇衡表示，市場期待美中貿易談判進展，台積電重返千元大關之上，帶動台股突破22000點關卡，不過短線台股仍有逢高賣壓，預期震盪加大，下檔支撐約21500點附近，後續觀察關稅、匯率與中美關係等動向。

展望下半年市況，劉宇衡評估，若美中貿易談判有進展，股市可望持續回升，不過需關注美國對等關稅變化，留意長期配息穩定、殖利率在市場均值之上且有高度成長標的。

台股 台積電

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