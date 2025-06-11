威聯通營收／5月年增11.81% 預計下半年營運優於上半年

NAS廠威聯通（7805）公告2025年5月營收達5.2億元，年增11.81%以上，在匯率及關稅持續影響下，表現依然亮眼，展望後市，法人預估，受行業特性使然，過往威聯通營收通常下半年優於上半年，預期今年也將維持此營運趨勢。

累計威聯通今年前五個月營收達27.05億元、年增9.08%，預計在進入營運旺季後，威聯通可望持續繳出營運佳績。

今年「2025年台北國際電腦展(COMPUTEX)」主軸為AI NEXT，威聯通在EDGE AI的應用領域上也推出全新解決方案-QNAP 高可用性 (High Availability, HA) NAS 雙機架構，以優質性價比產品、鎖定中小型企業規模(SMB)與預算相對有限的企業組織使用的Dual-NAS HA，讓HA架構的總體成本更具可負擔性，也為企業邁向AI作業環境提供絕佳奧援。

另橫向擴充 (Scale-out) 儲存方案，可滿足企業用戶「超級巨量空間、性能擴充、資料/服務運作保護力」等三大關鍵需求將同步面世，為接下來起跑的EDGE AI應用領域成長動能再添柴火。

今年4月份，受到美國拋出關稅議題，造成市況波動，威聯通也持續觀望市場變化，並調整出貨節奏，5月份受到需求端的換機熱潮推升下，營運順勢反應消費者熱度，而今年下半年預計新產品將正式推出上市，屆時營收成長可望再掀一波成長動能。

威聯通目前營收來源地區別以歐洲地區占比超過一半，比重最高，且收款以歐元比重最高，而近期歐元相對台幣的匯率穩定，致令威聯通的帳上美元資產雖亦有受到美金兌台幣匯率的影響，惟在比重有限且有自然避險下，對整體的毛利率及損益的影響尚屬有限。

看好企業運作十分倚賴關鍵數位資料與服務，對 IT 架構服務穩定性的重視持續提升，尤其AI浪潮下帶來快速成長的儲存及運算需求，而資安的規格也要同步升級，威聯通持續推出新品以卡位企業用戶市場及人工智慧(AI)與邊緣AI(EDGE AI)市場，致力於雲端與地端整合的解決方案，積極應戰2030年全球NAS市場千億美金規模的市場商機。