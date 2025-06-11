富邦金、國泰金爆量逆轉收高 台股上漲227點收22,470點

台股11日持續在台積電（2330）帶動而走揚，收盤上漲227.96點，終場以22,470.1點作收，成交量3,951.68億元；台積電（2330）收盤價1,065元，上漲20元，漲幅1.91%。

今日富邦金（2881）及國泰金（2882）走勢凌厲，盤中雖滑落到平盤之下，但多頭買盤強力拉抬，終場收盤成交量逾10萬張，富邦金收盤上漲2.74%，國泰金收漲3.64%。

今日成交金額大且走高為：華星光（4979）、波若威（3163）、奇鋐（3017）、晟銘電（3013）、富世達（6805）、長榮（2603）、聯鈞（3450）、大量（3167）及昇陽半導體（8028）；成交金額大且疲軟者則為：聯發科（2454）、南亞科（2408）、台光電（2383）、高技（5439）、富喬（1815）、凱基金（2883）、技嘉（2376）、京元電子（2449）及銘旺科（2429）。

第一金投顧表示，美中兩國在倫敦進行談判、融資維持低水位，整體盤面仍是短多不變，這波一波到底後，有高可陸續見好就收。因為7月9日關稅解放日一天一天逼近，隨時會有漲多拉回，因為消息面拉回的風險每天都在增加。營收上，第2季仍然部分產業有急單，但第2季的急單即將慢慢過去，之後將開始擔心第2季的匯損，以及第3季的旺季不旺，因此漲多的個股不建議追高，績優的股票等待拉回再行布局。

目前各產業輪動快速，位置夠低皆有機會反彈。暑假旺季即將到來，旅行社如雄獅、山富等，餐飲如王品等，可以留意。AI方面緯創、緯穎、廣達等第2季表現不錯，消費性可以留意華碩、IC 設計看好祥碩具備併購題材6月走升，製鞋股受惠關稅暫緩鈺齊等位階低檔，可以留意；此外也可留意綠能、二奈米概念股等。選股以權值股、低基期、庫藏股三大方向為主。漲多個股不追高，等待拉回再行進場。