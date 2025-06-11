小資族注意！0050一拆四「這天」回歸

台股ETF市場熱度持續升溫，截至目前為止，檔數與整體規模雙雙刷新歷史新高，今年來總規模大增5,073.09億元，顯示資金持續湧入。其中，規模增加最多的為「ETF龍頭」元大台灣50（0050），光是今年以來就吸金2,190.19億元，穩坐人氣王寶座。

隨著0050分割議案確定通過，將以1股拆為4股的方式進行，6月10日為拆分前最後交易日，當日淨值為188.8元。若停牌期間（6/11～6/17）淨值未劇烈波動，預估6月18日恢復交易後的參考價約落在47元附近。

投資人需留意，分割僅改變股價與張數，總資產價值不變，並非實質變便宜。未來操作可參考元大投信官網於6月17日公告的基金淨值，以及6月18日開盤後的即時估計淨值。

0050自2003年掛牌至今（2024年5月底），年化報酬率達11.1%，在長期穩健增值與透明化追蹤的優勢下，成為不少投資人配置核心資產的首選。