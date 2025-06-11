00663L分割後恢復交易爆量衝萬張 0050分割則暫停交易

國泰臺灣加權正2（00663L）2025年「一拆七」分割後，6月4日暫停交易，11日恢復交易後，6月3日收盤價為170.15元，今日平盤價為24.3元，加以近日台股強勢，今日開盤衝高，成交量更暴增至超過萬張。

00663L今日開盤即成交3,358張，開盤價衝高到27.49元，隨後在高檔盤整，11點9分連續出現六筆250張買盤，股價仍維持在27.4元。

元大台灣50（0050）一拆四」分割在今日至6月17日暫停交易，6月10日收盤價188.65元，成交張數達到31,483張，可預期的是恢復交易後的成交量更會激增。

投信人士認為，ETF或股票分割屬中性，但成交量會因股價降低而增加，至於是否有助漲勢，還是要依個別公司基本面或ETF追蹤指數的成分股而定。