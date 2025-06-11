繳稅？逢高賣股？台光電高層5月罕見賣出股票

銅箔基板（CCL）個股股王台光電（2383）業績穩健，先前股價驚驚漲並有外資喊進千元俱樂部。不過，公開資訊顯示，台光電高層5月報稅季罕見賣出股票，成為業界關注焦點，討論是否為繳稅或是逢高賣出部分股票等議題。

公開資訊顯示，台光電董座董定宇今年5月持股5265張766股未變。不過，副董事長之法人代表人蔡輝亮5月自集中市場賣出29張，持股降至184張。

蔡輝亮目前持股已較去年5月同期318張減少，先前一次賣出是2024年12月賣出85張，此次為時隔約4個月再度賣出持股。蔡輝亮2024年9月並曾賣出20張。

同時台光電副總經理彭義仁5月也自集中市場小幅賣超4張，持股降至135張774股。

對於相關變動，台光電僅指出，純屬個人理財。