壽險業5月恐虧逾500億！凱基重挫、金控雙雄翻紅抗空

14家金控5月全體獲利揭曉，受新台幣暴力式升值衝擊，壽險為主的金控衍生高額匯損，導致整體金控5月稅後淨損68.44億元，前5月稅後淨利縮減至1,554.07億元、年減41%。台股11日早盤金融類股由凱基金（2883）重挫逾半根停板領跌，但盤中富邦金（2881）帶動國泰金（2882）奮力翻紅，多空陷入激戰。

大型壽險型金控5月獲利慘兮兮，全體壽險業的虧損恐怕超過500億元。其中，凱基金5月稅後淨損73.63億元，早盤股價一度重挫逾5%、直接摔下季線；新光金（2888）5月稅後虧損148.34億元，股價跌破月線並回測季線；富邦金5月稅後淨損57.9億元，股價回測5日線後，盤中翻紅；此外，國泰金5月稅後純益52.4億元，較前月大增3倍，支撐其股價以66.4元高檔開出，盤中也展現抗跌力道。

5月大型壽險型金控僅國泰金旗下的國壽以稅後獲利4.4點億元低空飛過，其餘金控旗下壽險公司多數呈現虧損。國壽分析，避險操作因應得宜，以及申請外匯價格變動準備金新制獲准，是兩大抵禦外匯波動風險主因。

富邦金受富邦人壽的虧損影響，5月自結稅後淨損57.9億元；累計前5月稅前淨利445.9億元，稅後淨利394.9億元，每股獲利2.89元。

國泰金5月稅後純益52.4億元，較前月大增三倍；累計稅後純益386.5億元，年減34.3%，EPS為2.64元，緊追富邦金之後。子公司國泰世華銀、國泰產險及國泰投信累計稅後純益續創歷史新高。

凱基金控5月稅後淨損73.63億元，主因凱基人壽5月匯損衝擊嚴峻，凱基金前五月稅後純益也縮水至18.61億元，年減85%，EPS為0.11元。

新光金5月稅後虧損148.34億元，累計虧損312.17億元。其中，新壽單月虧損152.78億元，前5月累計虧損302.47億元。

台新金（2887）5月稅後純益5.6億元，月減55.9%；前5月稅後純益65.6億元，年減19.1%，累計EPS為0.44元。台新人壽5月稅後淨損8.9億元，累計稅後淨損9.4億元。

中信金（2891）5月稅後盈餘21.15億元，前5月稅後盈餘246.76億元，每股稅後盈餘（EPS）為1.27元。子公司台灣人壽保險公司受美元大幅貶值影響，5月份稅後淨損28.29億元，累計前5月稅後獲利14.48億元，較去年同期下滑。

新台幣5月兌美元強升逾2元，重挫壽險業匯兌部位，九大擁有壽險子公司的金控中，僅國泰金旗下的國泰人壽在單月維持獲利。受到壽險業匯損拖累，5月單月出現虧損的金控家數也增至三家，分別為新光金、凱基金與富邦金，使整體金控業5月單月由盈轉虧。累計前五個月，金控整體獲利呈現萎縮，僅玉山金（2884）仍保有年增表現，是唯一累計獲利較去年同期成長的金控。