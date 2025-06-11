國泰證券6月投資觀點：布局債券與大型金融股防禦資產抗波動

美國聯準會（Fed）於最新5月利率決策會議中維持基準利率不變，反映出對通膨與當前經濟前景依舊保持審慎態度。隨著川普關稅政策持續與各國談判，美中兩國於瑞士進行會談並達成關稅「停火」90天的共識，暫緩「對等關稅」政策，並大幅調降115%中國貨物進口關稅，使得市場樂觀情緒升溫、股市迅速反彈。國泰證券預期，關稅政策將持續影響市場走勢，建議投資人可多加留意債券及大型金融股，以減緩市場不確定性所帶來的波動。

隨著美國債務持續上升、利息支出增加且歷屆政府未能就減少財政赤字達成一致，穆迪信評機構（Moody's）於5月下調美國主權信用評級至Aa1，對於債市的後續變化而言，將有助於提振高評級公司債的需求。國泰證券建議，投資人可多加考慮提升債券配置的信用評等，並留意信用體質佳且屬防禦型的債券標的，如：公用事業、醫療保健、電信及國防產業等，其在景氣逆風下具備穩定現金流與較低違約風險，適合做為核心防禦部位。

國泰證券進一步觀察各國市場，美日關稅因未實際採取制裁措施，日股未現恐慌性賣壓，且受惠於日本企業財報預期佳，有助於支撐大盤走勢。國泰證券建議，投資人短期可聚焦於日本金融事業，尤以中大型銀行類股表現可望最為強勢。而在中國與香港市場方面，因美國與中國暫處關稅協商過渡期，加上中國政府已發布系列利多政策應對下，持續提供港股交易的偏多氛圍，投資人可多加留意與中國政府政策及現下環境連動密切的金融產業。

展望後市，國泰證券認為，政治與貿易政策的不確定性仍將是影響投資的重要關鍵，投資人可持續採取穩健布局策略，注重資產配置的多元化與風險管理，以因應多變的全球市場環境。若欲瞭解更多相關投資服務，請至國泰證券官網https://www.cathaysec.com.tw 查詢。