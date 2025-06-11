台積電開高20元 台股早盤漲逾百點

台股11日開盤指數上漲134.23點，開盤指數為22,376.37點，最高來到22,445.43點。台積電（2330）開盤價1,065元，上漲20元。

群益投顧表示，美中雙方6月9日倫敦進行貿易談判進入實質細節對談，美日可望於6月13日的G7高峰會進行貿易協商，關稅戰議題大幅降溫；台灣金融股超級股東會6月13日登場，共有13家金控、銀行、票券等，聚焦匯率影響與股利政策。美方希望四周內完成貿易談判，美中關係轉暖，關稅議題最快7月底前塵埃落定，有利台股未來表現。

6月底前將有245檔個股除息，預計配發5,245億元現金股利，該資金活水可望再投入台股，成為新一波上漲動能。台股指數面臨年線強大壓力區，短線獲利賣壓成為上攻最大挑戰；可選擇基本面佳、未來營運展望樂觀個擇優布局偏多操作。

操作題材可留意：

1.台積電可望再度上演秒填息─台積電6月12日除息季配息4.5元，由於占現股比重僅0.43%，當日填息機率甚高，預期將上演第19度秒填息秀。台積電股東會釋出利多展望，台積電維持競爭力領先，隨著AI帶動成長，可將不利因素降低，表現優於同業。

2.Robotaxi─特斯拉自駕計程車Robotaxi最快於6月12日公布，投資人關注焦點包括:能否確實達到Level 4標準、大規模實測驗證結果、商業營運規劃、馬斯克與川普關係緊繃對未來發展影響程度等。

周二（10日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為42,866.87點，上漲105.11點、漲幅0.25%；S&P500指數上漲0.55%；那斯達克指數上漲0.63%；費半指數上漲2.06%。台積電ADR漲2.64%，報每股212.46美元，換算並折合台幣後為每股1,272.64元，較台北交易股票溢價率為21.78%。

特斯拉大漲提振，標普500指數收盤逼近歷史高點，投資人押注美中貿易會談將取得正面結果。

三大法人周二集中市場合計買超521億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超399.2億元，投信買超32.2億元，自營商（自行買賣）買超38.3億元，自營商（避險）買超51.1億元。

永豐期貨說，而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加374口至2,195口，其中，外資淨空單減少1,456口至37,131口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加359口至5,259口。

選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在22,500點，週賣權最大OI落在21,600點 ; 月買權最大OI落在23,000點，月賣權最大OI落在21,000 點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.06上升至1.34。VIX指數上升0.31至22.54。外資台指期買權淨金額-1.4億元 ; 賣權淨金額-0.06億元。整體選擇權籌碼面中性。