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上市櫃營收最旺5月 展望6月…業績有望優於去年同期

經濟日報／ 記者周克威何佩儒／台北報導
台股上市櫃公司5月營收雖面臨新台幣強升干擾，但在AI等需求強勁助攻下，總營收仍達3.9兆元，為史上最強5月，優於市場預期。台股示意圖。 聯合報系資料照
台股上市櫃公司5月營收雖面臨新台幣強升干擾，但在AI等需求強勁助攻下，總營收仍達3.9兆元，為史上最強5月，優於市場預期。台股示意圖。 聯合報系資料照

台股上市櫃公司5月營收雖面臨新台幣強升干擾，但在AI等需求強勁助攻下，總營收仍達3.9兆元，為史上最強5月，優於市場預期。展望6月業績，市場專家從國內進出口等經濟數據推估，預期仍將優於去年同期。

上市櫃公司5月進入美國對等關稅豁免期、加上美中第一輪日內瓦協議帶動關稅戰停火等有利因素下，不僅一般消費性產品拉貨動能強勁，各主要經濟體擴大AI基礎建設，推升AI伺服器、組裝出貨暢旺，整體5月營收達3.9兆元，月減2.7%，年增8.5%，不僅寫下歷年同期新高，也是史上第九高。

就個別公司來看，包括緯創（3231）、技嘉、智邦、奇鋐、全家、神達、台船、金像電等56家公司5月營收寫下歷史單月新高紀錄，家數是2023年5月41家、2024年5月49家以來的近年同期最多，這些營收創新高的公司主要集中在AI、機電、遊戲、內需等族群。

營收前十大的公司當中，雖受新台幣匯率5月強升影響，部分較4月下滑，但包括鴻海、台積電、緯創、廣達、大聯大、緯穎、華碩、英業達等都較去年同期成長11%至187%，僅和碩、文曄呈現年減。

電子股仍是帶領上市櫃公司5月營收衝上同期新高的重要火車頭，統計5月營收年增、月增的電子股，以受惠輝達GB200 AI伺服器在5月放量出貨的伺服器組裝及系統廠最多，包括緯穎、緯創、神達、技嘉、廣達、華碩等都有亮眼表現。

同樣受惠AI伺服器出貨樂觀的次產業，以PCB族群最受矚目，其中尤以高階載板、高階材料等業者，紛紛端出漂亮的成績單，包括台光電、金像電、大量、精成科等，營收呈現「年月雙增」。

隨著AI晶片需求，以及美國總統川普的美國製造政策，台積電加速在海內外建廠速度，帶動相關半導體設備、檢測業者如家登、均豪、志聖、晟田等營運表現，股價也跟進升溫。

前五月營收方面，上市櫃公司共計達19.5兆元，年增14.8%。其中，鴻海為2.89兆元、台積電1.5兆元，是「唯二」累計營收突破兆元大關的兩家企業。

富邦投顧董事長陳奕光、永豐投顧總經理李學詩指出，從國內預期6月出口數據在457億美元至499億美元、搭配川普政府對等關稅豁免期將在7月9日到期，6月中旬之後的回補庫存動能可能開始下滑來看，台股上市櫃公司6月營收可能會較5月下滑，但與去年同期相較，仍將維持成長榮景。

台新投顧總經理江浩農、統一投顧董事長黎方國看好，6月包括伺服器、組裝、PCB、散熱、IP等AI族群營收仍可望維持高成長，將帶動台股6月營收表現維持年增表現。

營收 AI

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