台股紅通通 法人統統買…年線大關近在咫尺

台股昨（10）日開高走高，在三大法人同步點火拉抬下，台積電（2330）股價持續走強，推升指數再攀波段高峰，並譜寫盤中閃現18千金、外資買超金額攀今年第三大、加權指數再度站上半年線等三亮點。

加權指數昨天勁揚451點、收22,242點，成交金額增加至4,027億元，距年線大關近在咫尺。

美中倫敦會談傳來佳音持續發酵，加上台積電勁揚，激勵多頭士氣如虹。盤面上，電子類股漲2.8%最強勢，以台積電為首的AI股領軍帶頭衝最突出，其他如再生晶圓、玻璃基板、CoWoS、矽光子等族群表現也搶眼。

在外資點火大買下，台積電終場收在1,045元，上漲40元，漲幅達3.9%，貢獻大盤點數約323點，另外聯發科、鴻海、廣達、緯創、台光電、台燿等AI相關個股紛紛上漲，推動大盤衝高，是指數再攀波段高峰的關鍵。

千金股漲多跌少，康霈盤中一度衝高至1,005元，閃現18千金，惟尾盤賣壓出籠，終場跌21元、收969元，終場千金股維持17檔不變。股王信驊在外資摩根士丹利證券喊進下，大漲6.3%最兇猛，力旺上漲5.1%，穎崴、弘塑上漲逾4%，聯發科、印能科技、台積電也有3%以上漲幅。

籌碼面來看，三大法人同買，共計買超521億元。其中外資買超399.2億元，為今年單日買超第三大金額，期貨未平倉淨空單減少1,456口至37,131口，股期雙市同步偏多操作。投信買超32.2億元，自營商買超89.5億元。八大公股行庫則逢高調節，賣超111.4億元。

台新投顧副總黃文清、玉山投顧研究部資深協理湯麒國表示，市場對美中關稅談判樂觀，加上台積電股東會、5月營收釋出正向訊號，5月起外資呈現買超，使得指數向上走高，成交量能也逐步放大，配合融資增幅有限，短線偏多向上有機會攻克年線，但後續仍需持續注意關稅政策相關動向。

富邦投顧董事長陳奕光、統一投顧董事長黎方國則指出，短線同樣偏多看待大盤，尤其台積電此次除息也有望達成秒填息。在選股上，建議投資人挑選題材個股，尤其輝達、台積電概念股等AI長線題材，或是實施庫藏股的公司，高殖利率個股等。