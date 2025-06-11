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大摩按讚伺服器相關五台廠

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

摩根士丹利證券（大摩）在最新出具的「大中華科技硬體」產業報告中指出，第2季GB200 NVL72出貨上看6,000櫃，較首季數倍激增。

在人工智慧（AI）伺服器下游硬體台廠中，大摩看好順序分別為：技嘉（2376）、鴻海、廣達、緯創、緯穎，均給予「優於大盤」評級。

大摩科技產業分析師高燕禾指出，技嘉4月及5月營收強勁，預估第2季營收有上調空間。以技嘉今年預估獲利來估算，本益比只有13倍，很有吸引力，目標價350元。

至於鴻海，大摩仍預估鴻海第2季GB200伺服器出貨量可望達3,000-4,000櫃，維持目標價200元。

高燕禾估計，廣達GB200伺服器5月出貨400櫃，高於4月的300-400櫃，加上5月筆電出貨380萬台，月增15%，都有利於廣達5月營收季增4%、年增58%。

緯創5月GB200運算匣出貨量相當於900-1,000櫃，比4月的150多櫃相比，成長六倍之多。高燕禾對緯創維持目標價140元。

鴻海 大摩

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