慶豐富營收／5月3.81億元、年增1% 受新台幣匯率升值干擾

我提到這個問題，是因為我見過太多交易者辭掉正規工作，投入我所謂的「CNBC 程序」。 他們感到興奮，因為從此可以全職交易，擺脫過去只能透過 iPhone 獲取報價、在會議空檔偷偷交易的狀況，並且在市場收盤後才能聽到重要新聞。 然而，當他們開始全職交易後，做的卻是把電視放在電腦旁，打開CNBC，貼在螢幕前尋找交易機會。 CNBC 的目的是為觀眾提供足夠的娛樂，讓他們能夠長時間收看，從而提高廣告收入。這一點非常簡單明瞭。 觀賞 CNBC 節目固然有趣，當事情變得嚴肅時，它的報導也很到位。 我從馬克．海恩斯（Mark Haines）那裡得知 911 事件的即時進展，雖然我曾經轉到其他頻道，但最終還是選擇停留在 CNBC，因為他們的報導毫無疑問是最好的。 誰能忘記瑪麗亞．巴蒂羅姆（Maria Bartiromo）在第一棟建築倒塌後的報導，她全身沾滿灰泥，現場情況十分緊急。這是一場令人揪心的經歷，記者和電視台都做得非常出色。 然而，對於全職交易者來說，這樣的行為往往會轉移他們的注意力，影響他們的交易表現。

2025-06-10 15:05