快訊

台鐵區間車晚間傳意外！54歲男「內壢至中壢站」遭撞送醫不治

上班族哀號！ChatGPT傳全球災情 OpenAI正調查「服務中斷」原因

慶豐富營收／5月3.81億元、年增1% 受新台幣匯率升值干擾

經濟日報／ 記者宋健生/彰化即時報導

居家生活用品全方位供應商慶豐富（9935）公布5月合併營收3.81億元，由於短期大型實體零售通路客戶拉貨趨向審慎，加上新台幣匯率升值干擾，使得5月營收較上月微幅成長1.1%；累計前五月合併營收19.47億元，年增1%。

慶豐富表示，集團仍不斷深化「全渠道」通路客戶拓展策略，以提升市場競爭力，並創造整體營運保持良好成長動能。

尤其，觀察線上電商通路客戶隨著多款窗簾新品陸續啟動上市，結合精準促銷宣傳活動，不僅近月線上電商通路客戶窗簾訂單拉貨表現站穩高檔，並帶動5月線上電商通路客戶銷售年增32.6%，挹注整體營運保持良好動能。

慶豐富表示，為擴大窗簾事業營運規模，深化協助既有客戶發展OMO通路趨勢商機，擴增新客戶業務合作，集團持續整合旗下台灣、越南及中國大陸的生產基地，及美國亞特蘭大客製化窗簾加工廠，以滿足客戶對於快速客製化及全客製化窗簾產品供應需求。

另一方面，增強窗簾產品結合智能、電動、兼顧使用者便利性與環保等創新開發，並透過數據化管理，提供客戶產品選購、因地制宜行銷策略等即時服務，提高公司在產品、服務面向上的多元附加價值。

展望未來，慶豐富仍密切關注國際政經局勢後續發展，秉持深化「全渠道通路業務接單」、「多元生產基地」、「3S方針：安全、永續、智慧」等策略布局。

除線上電商通路客戶仍加大行銷宣傳資源投放，加上第二大線上電商通路客戶下單持續增溫，有助於帶動窗簾新品備貨力道。此外，大型實體零售通路客戶亦於第2季陸續推進新展店計畫，有機會創造新一波業務接單動能。

電商 營收 台幣匯率

延伸閱讀

寶成5月營收年減6.8% 製鞋業務仍成長

遠傳5月稅後淨利11.63億、年增10.7% EPS 0.32元

國小興建球場屋頂裝光電板 大樓住戶掛白布條抗議昡光

台積電5月營收雖月減8.3% 仍站穩3200億元之上

相關新聞

獨／最後一盤狂敲台積變盤子？盤後交易量增、成交價卻低到跌破眼鏡

台積電（2330）10日飆漲3.98%，成台股強漲451點最強母雞，台積電最後一盤甚至爆出6,284張以1,045元成交...

外資買超398億元、買超冠軍竟是他 台積電也獲連五買

台股10日收22,242.14點，上漲451.85點，三大法人同步買超， 尤以外資買超398.31億元最多，統計外資買賣...

全職交易者反而要少關注新聞？過來人曝經驗：保持專注並有效避免虧損

我提到這個問題，是因為我見過太多交易者辭掉正規工作，投入我所謂的「CNBC 程序」。 他們感到興奮，因為從此可以全職交易，擺脫過去只能透過 iPhone 獲取報價、在會議空檔偷偷交易的狀況，並且在市場收盤後才能聽到重要新聞。 然而，當他們開始全職交易後，做的卻是把電視放在電腦旁，打開CNBC，貼在螢幕前尋找交易機會。 CNBC 的目的是為觀眾提供足夠的娛樂，讓他們能夠長時間收看，從而提高廣告收入。這一點非常簡單明瞭。 觀賞 CNBC 節目固然有趣，當事情變得嚴肅時，它的報導也很到位。 我從馬克．海恩斯（Mark Haines）那裡得知 911 事件的即時進展，雖然我曾經轉到其他頻道，但最終還是選擇停留在 CNBC，因為他們的報導毫無疑問是最好的。 誰能忘記瑪麗亞．巴蒂羅姆（Maria Bartiromo）在第一棟建築倒塌後的報導，她全身沾滿灰泥，現場情況十分緊急。這是一場令人揪心的經歷，記者和電視台都做得非常出色。 然而，對於全職交易者來說，這樣的行為往往會轉移他們的注意力，影響他們的交易表現。

航空四雄高飛 共譜最強5月營收

航空四雄5月營收出爐，華航、長榮航創歷年同期新高，除了客運續強，也受惠中美關稅協商取得進展，航空貨運轉強；受惠客運需求強...

大摩：第2季GB200伺服器出貨激增 看好5台廠

摩根士丹利證券（大摩）在最新出具的「大中華科技硬體」產業報告中指出，第2季GB200 NVL72出貨上看6,000櫃，較...

三大法人買超台股519.09億元 外資重押長榮航

台股今天漲451.85點，收在22242.14點，成交值新台幣3832億元。外資及陸資買超398.31億元，買超長榮航居...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。