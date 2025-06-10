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大摩：第2季GB200伺服器出貨激增 看好5台廠

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
股市示意圖。圖／ingimage
股市示意圖。圖／ingimage

摩根士丹利證券（大摩）在最新出具的「大中華科技硬體」產業報告中指出，第2季GB200 NVL72出貨上看6,000櫃，較首季數倍激增。在人工智慧（AI）伺服器下游硬體台廠中，大摩看好順序分別為：技嘉（2376）、鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）、緯穎（6669），均給予「優於大盤」評級。

大摩指出，GB200機架伺服器5月出貨量已大增至2,000-2,500櫃，較4月1,000-1,500櫃明顯提升。至於主要台廠5月出貨量，廣達約400櫃、緯創約900-1,000櫃、鴻海約1,000櫃，預計6月還將進一步上升，預估第2季總出貨量可達5,000-6,000櫃，遠高於首季的1,000櫃，其中鴻海出貨量可望過半。

在ODM/OEM廠中，技嘉是大摩的首選個股，目標價350元，預估本益比為13倍，很有吸引力。大摩指出，技嘉4月及5月營收強勁，預估第2季營收有上調空間。不過，技嘉的急單主要應該已出現在4月及5月，6月的急單效應有限，因此營收可能大幅低於5月。

大摩指出，鴻海5月的GB200伺服器出貨量高於4月，預估第2季GB200伺服器出貨量可望達3,000-4,000櫃，維持目標價200元。廣達GB200伺服器5月出貨400櫃，高於4月的300-400櫃。大摩在5月底才將廣達目標價從325元上調到335元，以反映出貨前景改善。

緯創5月GB200運算匣出貨量相當於900-1,000櫃，與4月的150多櫃相比，成長六倍之多。大摩認為，這是因為緯創只出貨L10運算匣，但其他ODM同業出貨的是L11運算匣，因此需要花更多時間組裝及測試。大摩對緯創維持目標價140元。

貨量 大摩

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